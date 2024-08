DjurgÃ¥rdens RÃ¼ckkehrer Patrick Thoresen: â€žWir wollen zurÃ¼ck in die SHL â€“ dorthin, wo wir hingehÃ¶ren.â€œ

Stockholm. (DR) Mit der Verpflichtung von Patrick Thoresen und einer gleichzeitigen Kampfansage des Norwegers wartete der schwedische Hauptstadt- und Traditionsclub Djurgårdens IF in dieser...

Stockholm. (DR) Mit der Verpflichtung von Patrick Thoresen und einer gleichzeitigen Kampfansage des Norwegers wartete der schwedische Hauptstadt- und Traditionsclub Djurgårdens IF in dieser Woche auf. Mit ihm und anderen namhaften Neuzugängen soll endlich die Rückkehr nach dann drei Jahren in der zweitklassigen HockeyAllsvenskan in Schwedens Eliteliga SHL gelingen.

Auf der Homepage des Clubs heißt es dazu wie folgt: „Djurgårdens IF freut sich sehr, Patrick Thoresen wieder im Verein begrüßen zu dürfen. Der 40-jährige Stürmer wurde in seiner letzten DIF-Saison sowohl zum Stürmer des Jahres als auch zum wertvollsten Spieler der SHL gekürt. Er hat hier definitiv einen großen Fußabdruck hinterlassen.“

Der norwegische Nationalspieler, der in seinen zwei Spielzeiten bei den Rot-Blau-Gelben (2005/06 und 2015/16) insgesamt 153 Spiele im Trikot des Kult-Clubs absolviert hat, unterschrieb einen Vertrag für die kommende HockeyAllsvenskan Saison. Thoresen kommt von Storhamar IL, Norwegens Elite Hockey Liga, wo er als Mannschaftskapitän mit 64 Punkten in 45 Spielen in der regulären Saison und 15 Punkten in 12 Spielen in den Playoffs in der letztjährigen Saison das Team zur norwegischen Meisterschaft führte, und somit maßgeblichen Anteil an diesem Titel hatte.

„Patrick ist ein Spieler, der seit 20 Jahren zu den Topspielern Europas zählt. Egal ob er in der Schweiz, in der KHL oder in Schweden gespielt hat“ kommentierte Djurgårdens Sportmanager Niklas Wikegård.

Thoresen: ein ständiger Antreiber auf dem Eis

Während seiner letzten Saison bei Djurgården, in der Saison 2015/16, steuerte Thoresen 15 Tore, 33 Assists in 49 Spielen in der SHL, sowie neun Punkte in acht Spielen in den anschließenden Playoffs bei. Dies führte das Team zum zweiten Platz in der Hauptrunde und zu zwei Einzelauszeichnungen bei den SHL Awards, bei denen Thoresen sowohl als Stürmer des Jahres als auch als wertvollster Spieler ausgezeichnet wurde.

„Er treibt seine Teamkollegen auf und neben dem Eis ständig voran und war schon immer ein echter Kämpfer. Es fühlt sich unglaublich gut an, einen Spieler verpflichtet zu haben, von dem wir wissen, dass er das Djurgården-Publikum mitreißt und anzieht. Obwohl es schon einige Jahre her ist, seit er das letzte Mal hier war, erfreut er sich großer Beliebtheit und wird ein wichtiger Teil dieses Teams sein“ so Wikegård weiter.

Thoresen verfügt über eine große Erfolgsbilanz mit zwei Gagarin Titeln in der KHL, zwei Meisterschaften in Norwegen, und war mit dreistelligen Einsätzen und Punkten ein tonangebender Spieler für die norwegische Nationalmannschaft. Beim letzten WM-Turnier in Tschechien, bei dem Thoresen auch Mannschaftskapitän war, erzielte der 40-Jährige in sieben Spielen sechs Punkte.

Nach insgesamt acht Spielzeiten in der NLA, KHL und in Norwegen ist der Führungsspieler nun zurück auf dem Eis im altehrwürdigen Hovet, und somit ein weiterer Topspieler in einer Reihe starker Neuzugänge. Zuvor haben Tyler Kelleher (2018/19 ERC Ingolstadt), Dick Axelsson, Fredric Weigel, Colby Sissons und Arvid Costmar unterschrieben, um an der Reise Djurgårdens zurück in die SHL teilzunehmen und mitzuwirken.

Im August wird Thoresen seine Nationalmannschaft in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2026, die in Mailand stattfinden, vertreten, und dann Ende September/Anfang Oktober zu Djurgården wechseln. Thoresen gab nach seiner Unterschrift auch direkt mit einem Statement und einer Kampfansage an die Fans und die Liga zu Protokoll: “Ich brenne darauf, endlich wieder für diesen Kult-Club aufs Eis zu gehen! Was ich am meisten vermisst habe, sind die verrückten, enthusiastischen Fans, sowie die großartigen Unterstützer und Partner des Clubs. Und eines gilt, wir steigen in die SHL auf! Dort, wo wir hingehören. Ich freue mich darauf, alle ab Herbst im Hovet wieder zu sehen.“