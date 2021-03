Disziplinierte Roosters belohnen sich mit einem „Shutout-Sieg“ gegen Wolfsburg und Rang drei

Iserlohn. (MK) Zum Abschluss in der Nord-Division konnten sich die Iserlohn Roosters mit einem 4:0 Heimerfolg gegen Wolfsburg auf Rang drei in der Tabelle...

Iserlohn. (MK) Zum Abschluss in der Nord-Division konnten sich die Iserlohn Roosters mit einem 4:0 Heimerfolg gegen Wolfsburg auf Rang drei in der Tabelle vorschieben.

Das Team von Trainer Brad Tapper startete temporeich ins Spiel und brachte durch Raedekes schlitzohriges Tor (13.) auch die Überlegenheit auf die Anzeigetafel. Der Führungstreffer hatte sehr lange Bestand. Auch deshalb, weil die Gastgeber den Grizzlys im Mittelabschnitt zu viel Raum gaben und selbst nicht mehr so konzentriert agierten, wie noch in den ersten zwanzig Minuten. Einzig die mangelnde Wolfsburger Chancenverwertung und ein starker Jenike im Iserlohner Tor verhinderten den Ausgleich für die Niedersachsen. Nach der zweiten Pause gingen die Roosters wieder konzentrierter und aggressiver zu Werke. Buschmanns sehenswerter Treffer (1. Saisontor für den Verteidiger) zum 2:0 in der 53. Minute ebnete den Weg zum Heimsieg. Eine großartige Kombination schloss Iserlohns Torjäger Joe Whitney 137 Sekunden vor dem Ende zum 3:0 ab. Wolfsburg riskierte noch einmal alles, nahm Keeper Pickard für den sechsten Mann vom Eis und kassierte prompt acht Sekunden vor der Schlusssirene den vierten Gegentreffer.

Durch den Sieg schoben sich die Roosters sogar an den Grizzlys auf Platz drei vorbei. Allerdings können sich die VW-Städter mit einem Sieg beiden wieder erstarkten Kölner Haien Rang drei zurückholen.

Für die Roosters geht es am kommenden Samstag erstmals in dieser Spielzeit in den Süden. Ab 17:30 Uhr geht es beim Schlusslicht der Süd-Division, den Nürnberg Ice Tigers, um Punkte.

Nach dem Spiel gegen die Grizzlys äußerten sich Trainer Brad Tapper, Torhüter Andreas Jenike und Torschütze Erik Buschmann zum Spiel, den fehlenden Fans und zum Auftakt gegen die Klubs aus der Süd-Division.

Stimmen zum Spiel

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg © by Sporfoto-Sale 2021 (JB)

Tore: 1:0 (12:32) Raedeke (Jentzsch/Ankert), 2:0 (52:25) Buschmann (Grenier/S. Whitney), 3:0 (57:43) Joe Whitney (Grenier/S. Whitney), 4:0 (59:52) Lowry ENG

Schiedsrichter: Hunnius, Schrader

Strafminuten: Roosters 4 – Grizzlys: 4

Iserlohn Roosters: Jenike – Riefers, Reinhart; Raymond, Baxmann; Ankert, Buschmann – Grenier, S. Whitney, J. Whitney; Sutter, Bailey, Lowry; Jentzsch, Aubin, Raedeke; Proske, Weidner, Friedrich

Grizzlys Wolfsburg: Pickard – Likens, Melchiori; Bittner, Adam; Möser, Wurm; Raabe – Järvinen, Görtz, Furchner; Festerling, Jormakka, Rech; Fauser, Boucher, Busch; Olimb, Machaczek, Hungerecker