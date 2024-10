Disziplinierte Black Hawks holen Heimsieg gegen HÃ¶chstadt

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den Höchstadter EC vor 582 Zuschauer mit 3:2 nach Penaltyschießen...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen den Höchstadter EC vor 582 Zuschauer mit 3:2 nach Penaltyschießen gewonnen.

Die Black Hawks präsentierten sich diszipliniert und konzentriert von der ersten Minute an. Im ersten Drittel gingen die Habichte durch Elias Rott in Führung. Im Anschluss lag der Fokus der Habichte auf einer stabilen Defensivleistung.

Höchstadt gelang durch Philipp Stobbe in der fünfzehnten Minute im Nachschuss der Ausgleichstreffer zum 1:1. Im Mitteldrittel marschierten die Habichte und konnten durch Niklas Zeilbeck verdient mit 2:1 in Führung gehen. Danach hatten die Habichte einige gute Gelegenheiten die Führung auszubauen. Im letzten Drittel kassierten die Black Hawks in Unterzahl den Ausgleich zum 2:2. René Röthke saß nach einer fragwürdigen Strafzeit gerade auf der Strafbank. Es sollte beiden Teams in der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer mehr gelingen. In der Verlängerung hatten beide Teams Chancen auf den Siegtreffer. Die Entscheidung musste also im Penalty schießen fallen. René Röthke und Andrew Schembri trafen für die Habichte und sicherten den Dreiflüsse Städtern somit den Zusatzpunkt.

„Das war heute ein sehr schwieriges Spiel und ich bin heilfroh, dass wir heute nur zwei Gegentore kassiert haben. Ich hoffe das wir in den nächsten Spielen auch mal das Schussglück auf unserer Seite haben und uns ein einfacher Treffer gelingt“. sagte Trainer Thomas Vogl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Am Sonntag sind die Passau Black Hawks dann zu Gast bei den Tölzer Löwen.

Die Löwen konnten am Freitag ihr Auswärtsspiel beim SC Riessersee mir 2:4 gewinnen. Bis dato konnte Tölz drei seiner sechs absolvierten Partien gewinnen. Die Löwen können auf einen tiefen und qualitativ gut besetzten Kader zurückgreifen. Topscorer der Oberbayern ist der US-Amerikaner Jack Olmstead mit acht Scorerpunkten. Doch bereits sieben Spieler im Tölzer Kader haben fünf Scorerpunkte oder mehr auf dem Konto. „Tölz wird mit seinen vier Reihen am Sonntag versuchen zu marschieren. In Tölz zu spielen ist natürlich nicht einfach. Wir werden ebenfalls mit vier Reihen antreten und dementsprechend dagegenhalten.“

Das nächste Heimspiel der Passau Black Hawks findet am Freitag, 11.10.2024 um 19:30 Uhr gegen die Falken Heilbronn statt. Tickets für das Heimspiel sind Online auf ETIX.com erhältlich

