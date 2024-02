Disziplinarausschuss ahndet Vergehen: Frederik Tiffels, Yannick Veilleux und William Weber mit Spielsperre belegt / Geldstrafe fÃ¼r Joacim Eriksson

Neuss. (DEL.org) Der DEL-Disziplinarausschuss hat einige Sperren verhängt und Geldstrafen ausgesprochen. Ein Spiel Sperre für Berlins Frederik Tiffels Der Spieler Frederik Tiffels von den...

Neuss. (DEL.org) Der DEL-Disziplinarausschuss hat einige Sperren verhängt und Geldstrafen ausgesprochen.

Ein Spiel Sperre für Berlins Frederik Tiffels

Der Spieler Frederik Tiffels von den Eisbären Berlin wurde im Spiel zwischen den Schwenninger Wild Wings und Berlin am 13.02.2024 in der 52. Spielminute gemäß DEL-Regel 61 wegen eines Stockschlags mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 61 vorliegt.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von einem (1) Spiel nebst Geldstrafe für angemessen.

Geldstrafe für Schwenningens Joacim Eriksson

Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Joacim Eriksson von den Schwenninger Wild Wings wegen eines Verstoßes gegen Regel 46 (Faustschläge) ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die betreffende Situation erfolgte im Spiel zwischen den Schwenninger Wild Wings und Berlin am 13. Februar 2024 in der 58. Spielminute.

Der Disziplinarausschuss hält vorliegend eine Geldstrafe für angemessen.

Ein Spiel Sperre für Schwenningens William Weber

Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler William Weber von den Schwenninger Wild Wings wegen eines Verstoßes gegen Regel 46 (Faustschläge) ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die betreffende Situation erfolgte im Spiel zwischen den Schwenninger Wild Wings und Berlin am 13. Februar 2024 in der 52. Spielminute.

Da es sich bei William Weber um einen Wiederholungstäter handelt, hält der Disziplinarausschuss vorliegend eine Sperre von einem (1) Spiel in Verbindung mit einer Geldstrafe für angemessen.

Zwei Spiele Sperre für Berlins Yannick Veilleux

Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Yannick Veilleux von den Eisbären Berlin wegen eines Verstoßes gegen Regel 46 (Faustschläge) ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die betreffende Situation erfolgte im Spiel zwischen den Schwenninger Wild Wings und Berlin am 13. Februar 2024 in der 58. Spielminute.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von zwei (2) Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe für angemessen.

👉 https://t.co/P0K6UY80cV 👈

Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Yannick Veilleux von den @Eisbaeren_B wegen eines Verstoßes gegen Regel 46 (Faustschläge) ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die betreffende Situation erfolgte im Spiel zwischen den… pic.twitter.com/9zl7I51sjQ — Deutsche Eishockey Liga (@DELoffiziell) February 14, 2024