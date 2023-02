Dieser Ex-Keeper der Straubing Tigers kehrt als Absicherung bis Saisonende zurÃ¼ck zum SCB

Bern. (PM SCB) Der SC Bern wird auch in der kommenden Saison auf sein Goalie-Duo Philip Wüthrich/Daniel Manzato setzen. Der 39-jährige Manzato hat seinen...

Bern. (PM SCB) Der SC Bern wird auch in der kommenden Saison auf sein Goalie-Duo Philip Wüthrich/Daniel Manzato setzen.

Der 39-jährige Manzato hat seinen Vertrag um ein Jahr bis Frühling 2024 verlängert. Er bestreitet bereits seine 18. Saison in der höchsten Schweizer Liga. Seit der Saison 2021/22 spielt der Torhüter in Bern (24 Partien). Zudem absolvierte Manzato 2015/16 – von Lugano ausgeliehen – ein Spiel für den SCB. «Daniel Manzato bringt jeden Tag Führungsqualitäten, eine Top-Einstellung und Passion in die Garderobe und aufs Eis. Er harmoniert sehr gut mit Philip Wüthrich und ist ein Vorbild für die ganze Mannschaft», sagt Andrew Ebbett.

Der SCB-Sportchef hat zudem für die Torhüterposition bis Saisonende Tomi Karhunen verpflichtet. Für den 33-jährigen Finnen ist es eine Rückkehr. Er spielte bereits von November 2019 bis Frühling 2021 in Bern (64 Partien). Zuletzt war Karhunen in Schweden bei Brynäs tätig. «Wir haben Tomi als Absicherung gegen mögliche Verletzungen verpflichtet. Er kennt den Club, einige Spieler und wird unser Goalie-Team noch stärker machen», sagt Andrew Ebbett. «Gemeinsam mit der gestern kommunizierten Verpflichtung von Verteidiger Josh Teves bin ich überzeugt, dass wir dank dieser Transfers für die wichtigste Phase der Saison gut aufgestellt sind.»

