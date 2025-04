„Diese Verpflichtungen passen perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung“ – Kose-Twins werden LÃ¶wen

Frankfurt. (PM Löwen) Die Nachwuchs-Nationalspieler Fabio und Timo Kose wechseln von den Eisbären Regensburg aus der DEL2 nach Frankfurt.

Für die beiden eineiigen Zwillinge ist Frankfurt die erste Station in der DEL. Beide spielen aktuell für Deutschland bei der U18-Weltmeisterschaft und werden im Sommer nach Abschluss der Schule nach Frankfurt wechseln.

Als der Film „Ein Zwilling kommt selten allein“ 1998 in die Kino kam, da waren die Brüder Fabio und Timo noch lange nicht geboren. Ganz im Gegenteil, denn erst am 3. Januar 2007 erblickten beide in Landshut das Licht der Welt.

Nicht nur, dass sich beide als eineiige Zwillinge sehr ähnlich sehen, auch sonst sind sie sehr ähnlich. Beide sind 190 cm groß, wobei Fabio mit 94 Kilogramm drei Kg schwerer ist, als sein Bruder. Beide sind 18 Jahre alt und schießen mit links. Auch ihre Karriere haben beide ähnlich bestritten. Über die U15 und U17 in Straubing ging es für beide zu den Jung-Eisbären Regensburg in die U17 und U20. In der vergangenen Saison spielten sie dann sowohl für die U20 als, auch für das Team der DEL2.

Doch es gibt auch Unterschiede bei den beiden Kose-Zwillingen. Fabio ist Verteidiger, Timo ist Stürmer. Fabio kam in 71 DNL U20 Spielen auf 28 Tore und 81 Punkte, in der DEL2 absolvierte er 29 Spiele und erzielte 3 Punkte.

Timo absolvierte in der DNL U20 57 Spiele und erzielte 30 Tore und 78 Punkte, in der DEL2 stand er 41 Spiele auf dem Eis und erzielte 4 Tore und 11 Punkte.

Beide jungen Talente haben längerfristige Verträge in Frankfurt unterschrieben, Timo für vier Jahre, Fabio für drei Jahre.

Timo Kose: „Frankfurt ist einfach eine top Organisation, die einem jungen Spieler wie mir sehr viel bietet. Jan und Tom haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und es hat einfach alles gestimmt. Deswegen ist mir die Entscheidung, nach Frankfurt zu kommen, echt einfach gefallen. Ich freue mich sehr, vor den besten Fans der Liga nächstes Jahr zu spielen.“

Fabio Kose: „Ich bin sehr dankbar ein Teil der Löwen zu sein, da ich nur Positives über die Organisation gehört habe. Die Fans sollen unglaublich sein und die Förderung der jungen Spieler ist in Frankfurt auch gegeben. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Sommer und wir sehen uns in der Eishalle.“

Jan Barta: „Aus der Ferne haben wir die beiden Zwillinge schon länger beobachtet. Als dann beide mit 17 Jahren ihr Debüt in der DEL2 gegeben haben, waren auch andere Clubs vom Potenzial der beiden begeistert. Umso glücklicher sind wir natürlich, dass die beiden sich dafür entschieden haben, ihren nächsten Schritt mit uns zu gehen. Timo überzeugt durch seine klare Linie im Spiel, mit viel Geschwindigkeit und Zug zum Tor, während Fabio mit seiner Spielintelligenz auch unter Druck gute Lösungen findet.

Diese Verpflichtungen passen perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung, auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen, die mit Leidenschaft und Einsatz das Löwentrikot tragen wollen.“

