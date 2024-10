Diese Spieler hat Bundestrainer Harold Kreis fÃ¼r den Deutschland Cup nominiert

München. (PM DEB) Die deutsche Männer-Nationalmannschaft tritt bei der 35. Austragung des Deutschland Cup vom 7. bis 10. November 2024 in Landshut mit 25...

München. (PM DEB) Die deutsche Männer-Nationalmannschaft tritt bei der 35. Austragung des Deutschland Cup vom 7. bis 10. November 2024 in Landshut mit 25 Nationalspielern an.

Am heutigen Mittwochabend gab Bundestrainer Harold Kreis den Kader während der MagentaSport-Übertragung des DEL-Spiels zwischen den Straubing Tigers und den Nürnberg Ice Tigers bekannt. Drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer bilden demnach das Aufgebot für die diesjährige Auflage des internationalen Traditionsturniers.

Harold Kreis und sein Coaching Staff setzen dabei auf einen erfahrenen Kader. 17 Spieler waren bereits bei einer oder mehreren Weltmeisterschaften dabei, davon sechs Spieler bei der zurückliegenden WM in Tschechien. Patrick Hager (Red Bull München) ist der erfahrenste Spieler mit bislang 152 DEB-Einsätzen, ihm folgt Yasin Ehliz (Red Bull München) mit 108 Länderspielen. Stürmer Markus Schweiger (Löwen Frankfurt) und Verteidiger Phillip Sinn (Red Bull Salzburg) sind die einzigen Debütanten in der DEB-Auswahl für den Deutschland Cup 2024.

Mit Verteidiger Fabio Wagner (ERC Ingolstadt) und den beiden Offensivkräften Tom Kühnhackl (Adler Mannheim) und Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg) stehen drei gebürtige Landshuter im DEB-Kader. Bereits Anfang Oktober hatte Kreis den Coaching Staff für den Deutschland Cup 2024 offiziell vorgestellt. Neben DEB-Assistenztrainer Alexander Sulzer bilden André Rankel (Assistenztrainer), Dennis Endras (Goalie-Coach), Florian Keinz (Video-Coach) und Hendrik Kolbert (Athletik-Coach) das Team hinter der Bande.

Die DEB-Auswahl trifft am Dienstag, den 5. November 2024, in Landshut ein, um sich auf die drei Turnierspiele gegen Dänemark, die Slowakei und Österreich vorzubereiten. Die Männer-Nationalmannschaft hatte zuletzt dreimal in Folge den Deutschland Cup gewonnen. Insgesamt konnte Gastgeber Deutschland zehnmal das Turnier für sich entscheiden.

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir freuen uns auf einen international erfahrenen Kader und gehen mit einer starken Besetzung in den Deutschland Cup. Viele Spieler, die wir diesmal dabeihaben, nehmen in ihren Klubs eine Schlüsselrolle ein. Selbstverständlich wollen wir den Cup verteidigen und das Turnier erfolgreich gestalten. Gleichzeitig wollen wir den Spielern während unserer gemeinsamen Tage positive Impulse für die weitere Saison mitgeben. Während der Nominierungsphase haben wir zudem mit einigen Nationalspielern eine Einsatz-Pause vereinbart, sodass sie erst wieder während der WM-Vorbereitung zum Einsatz kommen. Das ist unser übliches Vorgehen.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wie bei den Frauen ist der Deutschland Cup für die Männer eine wichtige Standortbestimmung für die kommende Weltmeisterschaft im Mai und die nächsten Groß-Events wie die Olympischen Spiele im Jahr 2026. Deshalb geht es darum, während der gemeinsamen Tage die Prozesse innerhalb der Nationalmannschaft mit Spielern und Staff zu festigen und zu verfeinern. Gleichzeitig wollen wir alle Eishockey-Fans, die uns vor Ort in Landshut und live bei MagentaSport unterstützen, mit Einsatz und Leidenschaft bei den drei Turnierspielen begeistern.“

Die Spiele der Männer-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup 2024

07.11.2024 | 19:45 | Deutschland – Dänemark

09.11.2024 | 18:00 | Deutschland – Slowakei

10.11.2024 | 15:00 | Deutschland – Österreich

Das Aufgebot

