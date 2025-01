„Diese Sorte Spieler gibt es nicht so oft“ – Cole Maier bleibt in Nürnberg

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Nach Top-Scorer Evan Barratt können die Nürnberg Ice Tigers auch ihren Top-Torjäger halten.

Der US-Amerikaner Cole Maier hat nach dem heutigen Vormittagstraining einen neuen Vertrag über ein weiteres Jahr bis zum Ende der PENNY DEL-Saison 2025/26 unterschrieben.

Mit 18 Toren aus 36 Spielen hat der 29-jährige Stürmer seine Ausbeute aus der vergangenen Spielzeit bereits verdoppelt und ist aktuell der drittbeste Torjäger der gesamten Liga. In den jüngsten zehn Partien erzielte Maier acht Tore und drei Vorlagen. In der teaminternen Scorerliste der Ice Tigers belegt er in seiner zweiten Saison in Nürnberg mit 29 Punkten den fünften Rang. Mit einer Erfolgsquote von 57,2 Prozent gehört er zu den besten Bullyspielern der Liga und kann mit 30 geblockten Schüss den zweithöchsten Wert aller DEL-Stürmer vorweisen.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Cole ist für uns immens wichtig und ein Führungsspieler, der auf dem Eis ist, wenn wir in der letzten Minute ein Tor brauchen oder eine Führung beschützen wollen. Er ist einer der besten Bully- und Unterzahlspieler und für mich einer der besten Zwei-Wege-Stürmer, die wir in dieser Liga haben. Diese Sorte Spieler gibt es nicht so oft, deswegen bin ich sehr froh, dass er in Nürnberg bleibt.“

