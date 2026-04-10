Diese fünf Spieler verlassen die Ravensburg Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Mit der Saisonabschlussfeier am morgigen Samstag im Ravensburger Bärengarten schließen die Ravensburg Towerstars die Saison gemeinsam mit den Fans ab.

Dies ist auch ein passender Rahmen für die Verabschiedung von Spielern, die in der nächsten Saison nicht mehr das Trikot der Towerstars tragen und sich neuen Herausforderungen stellen werden.

Nach fünf Spielzeiten und 297 Pflichtspielen für Ravensburg trennen sich die Wege mit Defensivroutinier Julian Eichinger. Er kam zur Saison 2021/2022 vom ESV Kaufbeuren nach Oberschwaben und brachte seitdem seine ganze Routine sowie auch offensive Impulse in das Spiel der Towerstars ein. In seiner Zeit in Ravensburg steuerte er 185 Scorerpunkte bei, davon 22 Tore. Die Nummer 91 der Towerstars feierte 2023 den Meistertitel, 2022 und 2025 konnte er sich die Silbermedaille des Vizemeisters umhängen lassen.

Der 21-jährige Lukas Jung wird nach zwei Jahren in der Towerstars-Defensive für eine neue Herausforderung weiterziehen. Der gebürtige Hamburger durchlief die Juniorenstationen in Iserlohn und schaffte bei den Towerstars den Übergang in die Profikarriere. Dabei brachte er durchaus beachtliche Leistungen aufs Eis und setzte das in ihn gesetzte Vertrauen solide um. In 103 Pflichtspielen stand Lukas Jung für die Towerstars auf dem Eis. In den vergangenen zwei Jahren kam er auch zu drei Einsätzen bei den Kooperationspartnern Lindau sowie Ingolstadt.

Die Wege trennen sich auch bei Jan Wieszinski, dem kein neues Angebot unterbreitet wurde. Der 28-jährige Deutsch-Schweizer, der im November vom Swiss-League-Club Bellinzona zunächst für ein Try-out nach Ravensburg kam und letztlich mit einem festen Vertrag ausgestattet wurde, bestritt in der vergangenen Saison 22 Spiele für die Oberschwaben.

Bereits fest stehen auch zwei Abgänge in der Offensive. Erik Karlsson wird aus familiären Gründen in der kommenden Saison nicht mehr für die Towerstars stürmen und somit für eine freie Kontingentstelle im Kader sorgen. Der 31-jährige Schwede trug zwei Jahre das Trikot der Towerstars und hat das Team außerordentlich geprägt. In 120 Pflichtspielen verbuchte der zuvor in Norwegen spielende Stürmer 42 Tore und 92 Assists. Erik Karlsson war aber auch in seiner Spielweise und Erfahrung der Denker und Lenker im Team. Zudem war er menschlich eine enorme Bereicherung auf und neben dem Eis.

„Last but not least“ wird auch Stürmer Alec Ahlroth Ravensburg auf eigenen Wunsch hin verlassen. Der 25-Jährige wechselte im Oktober 2025 von den Kassel Huskies mit dem Wunsch nach mehr Eiszeit und Verantwortung nach Ravensburg. Bei den Towerstars gab er in der zweiten Sturmreihe mitunter neue Impulse. In seinen 43 Hauptrunden- und Playoff-Spielen erzielte er 13 Tore – davon einige, die für den Spielverlauf enorm wichtig waren. Weitere 11 Treffer bereitete er vor.

Ebenfalls im Rahmen der Saisonabschlussfeier gebührend verabschiedet wird Headcoach Bo Subr. Wie bereits gemeldet, entschied sich der 45-Jährige aus familiären Gründen gegen eine weitere Zusammenarbeit und wird sich einer neuen Herausforderung stellen. Bo Subr trug zwei Spielzeiten die Verantwortung an der Bande und führte die Towerstars im vergangenen Jahr zur Vizemeisterschaft.

Die Ravensburg Towerstars bedanken sich bei den abgehenden Spielern und Bo Subr recht herzlich für ihr Engagement und ihren Einsatz und wünschen für die sportliche wie auch private Zukunft alles erdenklich Gute.

Mit den übrigen Spielern des Teams laufen zum Teil noch Gespräche, hier wird es finale Informationen zu gegebener Zeit geben. Bei Mark Rassell und Odeen Tufto wurden die jeweiligen Vertragsverlängerungen für die kommende Saison bereits bestätigt.