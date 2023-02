Diese Auswirkungen hat das Aus der Rockets Limburg auf die laufende Saison der Oberliga Nord

München. (PM DEB) Die Vereinsführung der EG Diez-Limburg hat in der letzten Woche bekannt gegeben, sich aus der Oberliga Nord zurückziehen zu wollen und...

München. (PM DEB) Die Vereinsführung der EG Diez-Limburg hat in der letzten Woche bekannt gegeben, sich aus der Oberliga Nord zurückziehen zu wollen und nicht an den Playdowns oder Playoffs teilzunehmen.

Am Dienstag vergangener Woche haben die Verantwortlichen des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) der Anfrage zugestimmt.

Auswirkungen auf die laufende Saison der Oberliga Nord

• Nach Beendigung der Hauptrunde wird die EG Diez-Limburg auf den letzten Tabellenplatz gesetzt und steht damit als sportlicher Absteiger in den Landesverband fest.

• Da der Verein die Hauptrunde zu Ende spielt, bleiben alle Ergebnisse in der Wertung.

• Die Mannschaften, die die Hauptrunde hinter der EG Diez-Limburg beenden, rücken jeweils einen Tabellenplatz nach vorne, um die entstandene Lücke zu schließen.

• Statt zwei Playdown-Serien wird nur eine Serie stattfinden (Plätze 14 gegen 13). Die übrigen Teams verbleiben in der Liga.

Das aktuell höchstspielende Eishockey-Team aus Rheinland-Pfalz wird, vorausgesetzt der Zustimmung des Eishockeyverbandes Nordrhein-Westfalen, seine Spiele in der kommenden Saison in der Regionalliga West austragen.

Der DEB bedauert das Ausscheiden der EG Diez-Limburg aus der Oberliga Nord und wünscht dem Verein alles Gute für seine weiteren Schritte.

