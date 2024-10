Diego Cuglietta schieÃŸt die Rittner Buam SkyAlps zum Overtime-Sieg

Klobenstein. (PM Buam) Ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein SG Cortina Hafro hat Diego Cuglietta am Sonntagabend das entscheidende Overtime-Tor erzielt. Der Italo-Kanadier erzielte in der...

Klobenstein. (PM Buam) Ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein SG Cortina Hafro hat Diego Cuglietta am Sonntagabend das entscheidende Overtime-Tor erzielt.

Der Italo-Kanadier erzielte in der Ritten Arena das 5:4 und besorgte den Rittner Buam SkyAlps damit den Extrapunkt nach einer umkämpften und hochspannenden Partie.

Nach der Heimniederlage gegen Kitzbühel am Donnerstag strebten die Rittner Buam SkyAlps am Sonntag auf Wiedergutmachung und begannen auch forsch. In der dritten Minute stand zuerst Lobis und dann auch Cuglietta allein vor Cortina-Goalie Hawkey, beide Male parierte er aber. Dann war Ritten gleich zwei Mal in Folge in Überzahl auf dem Eis, doch immer wieder wuchs der ehemalige Hawkey, der vor zwei Jahren noch auf dem Ritten spielte, über sich hinaus. Im dritten Powerplay klappte es dann aber: Hjorth legte die Scheibe zu Insam, der sie sich einmal zurechtlegte und genau ins Kreuzeck feuerte (9.33). Wie aus dem Nichts kam aber die Antwort der Ampezzaner, die mit einem Schuss von Colli aus der zweiten Reihe ausglichen (11.04). Das besserte Lobis aber kurz vor der Drittelpause wieder aus, als er allein auf Hawkey zulief und mit etwas Glück – der Abpraller sprang ihm genau auf den Schlittschuh – auf 2:1 stellte (17.44).

Knapp drei Minuten nach Wiederbeginn durften die Buam dann erneut jubeln: Manuel Öhler legte auf Prast quer, der zog auch gleich ab, sein Schuss wurde von einem Cortina-Verteidiger aber unhaltbar für Hawkey abgefälscht (23.05). Die Gäste aus dem Veneto zeigten sich davon aber unbeeindruckt. Zuerst verkürzte Saha im Powerplay mit einem Schuss ins kurze Kreuzeck (24.44), dann glich Barnabó nach starker Felicetti-Ablage auch noch aus (28.57). In der 37. Minute rannte Szypula von der rechten Seite bis vor den Kasten von Hawkey und versuchte ihn mit einer Finte zu überlisten, der US-Amerikaner parierte aber. Somit blieb es beim Zwischenergebnis von 3:3 und es bahnte sich ein hochspannendes Schlussdrittel in der Ritten Arena an.

In dem gelang den Buam erneut der Führungstreffer: Lobis legte mit einem herrlichen Rückhandpass auf Szypula quer, der keine Mühe mehr hatte, ins leere Tor zu treffen (44.45). Cortina war in der Folge aber wieder nah dran am Ausgleich. Zuerst parierte Furlong gegen Lacedelli mit einem starken Hechtreflex (48.), dann musste er sich aber geschlagen geben. Ushnev zog von der blauen Linie ab, Furlong wurde dabei geschickt die Sicht genommen und der Puck schlug im Kreuzeck ein (50.42). In der 55. Minute zielte Hopponen aus dem tiefen Slot knapp daneben, auf der Gegenseite parierte Furlong gegen Saha mit dem Stock (56.). Dann war das dritte Drittel zu Ende und die Overtime musste über den Sieger entscheiden. Die war dann nach 44 Sekunden zu Ende, als Cortina den Puck vertändelte, die Buam zum Gegenstoß starteten und Cuglietta vor dem Tor seines Ex-Vereins eiskalt blieb (60.44).

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina Hafro 5:4 OT (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Tore: 1:0 Insam (9.33/PP1), 1:1 Colli (11.04), 2:1 Lobis (17.44), 3:1 Prast (23.05), 3:2 Saha (24.44/PP1), 3:3 Barnabó (28.57), 4:3 Szypula (44.45), 4:4 Ushnev (50.42), 5:4 Cuglietta (60.44)

