Die Zusammensetzung der MyHockey League 2024/2025 ist bekannt

Zürich. (PM SIHF) Seit gestern Abend ist klar, wie die zwölf Mannschaften der MyHockey League für die Saison 2024/2025 heissen.

Zwei Aufsteiger aus der 1. Liga sind neu dabei, zudem spielt der freiwillige Absteiger HCV Martigny wieder in der höchsten Schweizer Amateurliga.

Dem Spiel um den dritten Platz in der 1. Liga kam gestern Abend eine spezielle Bedeutung zu, da der Sieger dieser Affiche für einen Aufstieg in die MyHockey League berechtigt war. In einer torreichen Partie setzte sich der EHC Dübendorf gegen den EHC WIKI-Münsingen mit 6:2 durch. Damit steigt neben dem EHC Wetzikon auch der EHC Dübendorf aus der 1. Liga auf und spielt ab der neuen Saison 2024/2025 in der dritthöchsten Schweizer Eishockeyliga. Ebenfalls neu in der MyHockey League ist der HCV Martigny, der freiwillig aus der Swiss League abgestiegen ist.

Neben dem EHC Chur, der in die Swiss League aufgestiegen ist, verlassen auch die HC Düdingen Bulls, die sportlich abgestiegen sind sowie die freiwilligen Absteiger GDT Bellinzona die MyHockey League.

Folgende zwölf Teams nehmen die MyHockey-League-Saison 2024/2025 somit in Angriff:

• EHC Arosa

• EHC Bülach

• EHC Franches-Montagnes

• EHC Frauenfeld

• Hockey Huttwil

• SC Langenthal

• SC Lyss

• HCV Martigny

• EHC Seewen

• EHC Thun

• EHC Wetzikon

• EHC Dübendorf

Marc-Anthony Anner, Präsident Nachwuchs-, Amateur- und Frauensport bei der SIHF, freut sich über die neue Zusammensetzung: «Die MyHockey League ist eine äusserst attraktive Liga, die durch die Aufsteiger, aber auch die zurückkehrenden Teams nochmals verstärkt wird. Generell ist die Durchlässigkeit mit den direkten Auf- und Absteigern zwischen den Ligen essenziell im Sport und macht diesen noch spannender. Mit grosser Vorfreude blicke ich bereits jetzt auf die nächste Saison.»