Die Zugspitze ruft – DSC trifft auf den SC Riessersee

Deggendorf. (PM DSC) Nach dem fulminanten Heimauftakt der Mannschaft von Jiri Ehrenberger geht es am kommenden Freitag auswärts aufs Eis.

Um 20:00 Uhr werden die Niederbayern dann vom SC Riessersee im Olympiaeissportzentrum empfangen.

Die neue Spielzeit ist noch nicht alt und schon überschlagen sich die Ereignisse bei den Gastgebern. Nach einer durchaus überraschenden Auftaktniederlage bei den Passau Blackhawks fuhr man am darauffolgenden Sonntag einen ungefährdeten 7:2-Heimsieg gegen die Höchstadt Alligators ein. So weit, so gut – doch dann beraubte man sich in gewisser Weise selbst der eingefahrenen Punkte. Durch den Einsatz eines Spielers, der nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden war, verstieß man gegen die Spielordnung des DEB und verlor das Spiel nachträglich am grünen Tisch mit 0:5. Der SC Riessersee hat gegen diese Entscheidung Einspruch eingelegt, bis dato liegt noch keine Antwort vom DEB vor. Somit steht man nach dem Auftaktwochenende aktuell mit null Zählern da.

Grund genug also, mit einem Sieg gegen den Deggendorfer SC die sportliche Lage ein wenig zu entschärfen. Mithelfen wollen dabei Robin Soudek und Lubor Dibelka. Auch in Ihrer dritten gemeinsamen Saison sollen die beiden wieder für Furore im gegnerischen Drittel sorgen.

Top-Scorer im Team von Neu-Coach Hunor Marton ist aktuell jedoch ein anderer. Import-Verteidiger T.J. Fergus steht nach zwei Partien mit vier Torbeteiligungen an der Spitze der teaminternen Scoringliste. Als Ersatz für den nach Ungarn abgewanderten Curtis Roach kam der 27-jährige Defender direkt aus der East Coast Hockey League an die Zugspitze. Den Abgang des Kanadiers Connor Graham kompensierte man mit der Verpflichtung von Bair Gendunov. Der Rechtsschütze kam wie Fergus aus der ECHL. Zuletzt ging er für die Tulsa Oilers auf Torejagd – dem Club, dem sich kürzlich der letztjährige DSC-Import Carter Popoff angeschlossen hat. Doch auch im deutschen Bereich konnten sich die Garmischer verstärken. Mit Christoph Körner holte man ein Eigengewächs zurück, welches nun auf die Erfahrung aus 97 DEL- und genau 300 DEL2-Pflichtspielen zurückgreifen kann.

Nach seiner Sperre für das Heimspiel gegen Bad Tölz kehrt Marco Baßler am Freitag wieder zurück ins Aufgebot des DSC. Weiterhin fehlen wird Tomas Gulda, auch die U20-Akteure Draser, Alt und Skorohodov stehen nicht im Kader der Oberliga-Mannschaft. Der Rest des Teams ist spielfit und wird die Fahrt nach Oberbayern planmäßig antreten.