Die zehnte Saison von Luca Frigo in Bozen

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem Stürmer Luca Frigo auch für die Saison 2025/26 erzielt wurde.

Der 32-jährige Piemontese hat seinen Namen bereits fest in der Vereinsgeschichte verankert und geht nun in seine zehnte aufeinanderfolgende Saison mit den Foxes.

Die Zahlen von Frigo sprechen eine klare Sprache. 533 Einsätze im weiß-roten Trikot machen ihn zum zweitmeisten eingesetzten Spieler der Mannschaft, direkt hinter Daniel Frank, und zu einem der All-Time-Greats des HCB. Vor ihm liegen nur noch Christian Walcher mit 550 Einsätzen und Marco Insam mit 595 Einsätzen. Die Nummer 93 hat insgesamt 217 Scorerpunkte erzielt, bestehend aus 94 Toren und 123 Assists. In der vergangenen Saison stellte er mit 30 Punkten und 15 Toren persönliche Rekorde in der Regular Season auf. Als Assistenzkapitän ist er ein unverzichtbarer Bestandteil des Kaders – sowohl aufgrund seiner Leistung als auch seiner Führungsqualitäten. Sein aufopferungsvoller Einsatz zählt zu seinen am meisten geschätzten Eigenschaften: In der Saison 2024/25 war er mit 41 geblockten Schüssen der Stürmer mit den meisten Blocks im Team.

„Die zehnte Saison beim HCB zu bestreiten, ist für mich eine große Ehre“, erklärt Frigo.

„Die Zuneigung der Fans, die Wertschätzung des Vereins und die Ambitionen der Mannschaft – all das hat diese Verbindung gestärkt und Bozen zu meinem Zuhause gemacht. In den letzten Jahren haben wir mehrfach nur knapp unser großes Ziel verpasst, was unseren Hunger nur noch größer gemacht hat. Diesen Antrieb müssen wir in der kommenden Saison voll ausschöpfen: Der Verein stellt erneut ein hochkarätiges Team zusammen, das in zwei prestigeträchtigen Wettbewerben bestehen soll. Wir werden Schritt für Schritt vorgehen, Stein auf Stein setzen, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Wir erwarten euch im Stadion – eure Unterstützung wird wie immer entscheidend sein.“

Die Karriere

Bevor er in der EBEL/ICE Hockey League ankam, spielte Frigo in seiner Heimat Valpellice sowie im Ausland – in den USA bei den Omaha Lancers und in Schweden bei Kallinge. Nach Bozen kam er im Alter von 23 Jahren. Im Jahr 2018 gewann er mit den Foxes den Karl Nedwed Trophy und spielte dabei eine Schlüsselrolle, insbesondere durch Tore, die sowohl die Halbfinalserie gegen Wien als auch die Finalserie gegen Salzburg entschieden. Seit Jahren ist er auch ein Eckpfeiler der italienischen Nationalmannschaft, mit der er drei Top-Division-Weltmeisterschaften und fünf IA-Division-WMs bestritten hat.

