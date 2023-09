Die WÃ¶lfe messen sich mit Krefeld und Bad Nauheim

Artikel anhören Freiburg. (PM EHCF) Heimspiel gegen die Pinguine: Am kommenden Freitag, 22.09.2023, ab 19:30 Uhr treffen die Wölfe in der Echte Helden Arena...

Freiburg. (PM EHCF) Heimspiel gegen die Pinguine: Am kommenden Freitag, 22.09.2023, ab 19:30 Uhr treffen die Wölfe in der Echte Helden Arena auf die Krefeld Pinguine.

Der PENNY DEL-Absteiger aus dem Jahr 2022 ist derweil stark in seine zweite DEL2-Saison gestartet. Mit dem 4:0-Auftaktsieg gegen die Selber Wölfe und dem 6:5-Penaltykrimi bei den Bietigheim Steelers startet die Mannschaft von Niederrhein fast perfekt in die neue Spielzeit. Für die Pinguine ist die Zielsetzung klar: Wiederaufstieg. Mit prominenten und namhaften Neuzugängen wie Christian Ehrhoff, Jonathan Matsumoto und Felix Bick haben die Krefelder den auf dem Papier besten Kader der Liga und nicht nur beim Spiel in Freiburg die Favoritenrolle inne.

Die Wölfe wollen nach dem missglückten Startwochenende Punkte gut machen und vor allem auch vor heimischem Publikum den ersten Sieg einfahren. Gegen die Krefeld Pinguine gelang das den Wölfen in der vergangenen Saison gleich in beiden Aufeinandertreffen in der Echte Helden Arena. Zuhause steht damit die weiße Weste gegen die Schwarz-Gelben, welche auch an diesem Freitag aufrechterhalten werden soll.

Tickets für sämtliche Heimspiele der DEL2-Hauptrunde 2023/24 gibt es ab sofort im Onlineshop und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Die Geschäftsstelle in der Ensisheimerstraße öffnet zudem jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr den Ticketschalter und auch am Spieltag selbst gibt es jeweils zwei Stunden vor Spielbeginn die Möglichkeit, Tickets direkt an der Echte Helden Arena zu erwerben.

Auswärtsreise in den Kurort: Für das zweite Auswärtsspiel der Saison nimmt der Mannschaftsbus am Sonntag Kurs nach Bad Nauheim. Die Partie bei den Roten Teufeln beginnt um 18:30 Uhr. Auch die Bad Nauheimer können ihres Zeichens von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Zwar mussten die Hessen gleich in beiden Begegnungen in die Verlängerung: am Ende konnten sie sich aber jeweils den Zusatzpunkt sichern. Mit Felix Bick verlor der Vizemeister der vergangenen Saison seinen Top-Torhüter. Im Großen und Ganzen blieb der Kader aber zusammen und wurde nur punktuell angepasst. Neu im Kader von Cheftrainer Harry Lange ist dabei zum Beispiel der Ex-Freiburger Kevin Orendorz. Bei den Wölfen trägt seit dieser Spielzeit hingegen der Ex-Teufel Philipp Wachter das Trikot der Breisgauer. Für beide Spieler wird es das erste Aufeinandertreffen gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber, für den sie noch vor wenigen Monaten auf die Punktejagd gingen.

Die Wölfe-Partie in Bad Nauheim, sowie das Heimspiel am Freitag kann wie gewohnt über den kostenpflichtigen Livestream bei SpradeTV verfolgt werden.

