Die WÃ¶lfe Freiburg vor dem Hauptrunden-Endspurt

Freiburg. (PM EHCF) Die letzten beiden Spieltage vor der Endrunde stehen auf dem Programm.

Es ist das Wochenende der Entscheidung für den EHC Freiburg in der DEL2. Zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison geht es für das Wolfsrudel um alles. Mit dem Selbstvertrauen aus zuletzt drei Siegen in Folge geht das Team von Cheftrainer Martin Stloukal in den Endspurt.

Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die Selber Wölfe am Freitag wäre der Klassenerhalt geschafft und die Abstiegsrunde vermieden. Bei einer Niederlage geht der Blick unweigerlich auf das Fernduell mit dem ESV Kaufbeuren. Sollten die Allgäuer ihr Freitagabendspiel gewinnen, kommt es am Sonntag zum ultimativen Showdown um den direkten Klassenerhalt. Im direkten Duell stehen sich dann unsere Wölfe und der ESVK auf dem Eis gegenüber.

Letzter Heimspieltag der Hauptrunde

Am Freitag um 19:30 Uhr kommt es in der Echte Helden Arena zum letzten Heimspiel vor der Endrunde. Im „Wolfs-Duell“ wollen die Freiburger vor heimischem Publikum unbedingt den Pre-Playoff-Einzug feiern. Der Tabellenletzt aus Selb wird hier jedoch ein kräftiges Wörtchen mitzureden haben. Abgeschlagen am Tabellenende steht der Gang in die Playdowns für die Porzellanstädter zwar bereits fest, durch den in diesem Jahr neu eingeführten Playdown-Modus zählt für das Team von Cheftrainer Craig Streu jedoch weiterhin jeder einzelne Punkt. Mit dem Ex-Wolf Marton Vas haben die Selber kurzfristig noch einmal ihr Trainerstab erweitert und möchten so wichtige neue Impulse setzten.

Showdown in Kaufbeuren?!

Den Blick in die Glaskugel wurden vor diesem Wochenende wohl alle Mannschaften gerne wagen. Besonders für Freiburg und Kaufbeuren kann es am Sonntag um 17 Uhr noch einmal um alles gehen und das sogar im direkten Duell. Mit vier Niederlagen in Folge startet das Team von Cheftrainer Leif Carlsson mit denkbar ungünstigen Vorzeichen in das finale Wochenende. Wie uns die DEL2 aber auch in dieser Saison einmal erneut eindrucksvoll zeigte: Nichts ist unmöglich. Besonders schwer wiegt für die Allgäuer dabei auch der Ausfall von Ryan Valentini. Nachdem die Joker den Angreifer Ende Januar aus Innsbruck holten, überzeugte der Linksschütze mit acht Punkten in sechs Spielen und fällt nun bis Saisonende aus.

Tickets, Vorverkauf und Livestream

Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, der Abendkasse und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Vorverkauf direkt an der Echte Helden Arena. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.

