Die Wipptal Broncos verpflichten ein lettisches Offensivtalent

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos verstärken ihre Offensive mit einem vielversprechenden jungen Talent.

Der 20-jährige lettische Flügelstürmer Kristers Ansons wechselt zur kommenden Saison nach Sterzing und wird künftig das Trikot der Broncos tragen.

Mit Ansons gewinnt der Verein einen dynamischen und torgefährlichen Angreifer, der trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene vorweisen kann. Der 192 Zentimeter große Linksschütze stammt aus der Nachwuchsabteilung von HS Riga und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der auffälligsten Offensivspieler seines Jahrgangs in Lettland.

In der Saison 2024/25 bestätigte Ansons sein großes Potenzial eindrucksvoll. In 22 Meisterschaftsspielen erzielte er 15 Tore und bereitete 16 weitere Treffer vor. Damit kam er auf starke 31 Scorerpunkte und gehörte zu den produktivsten U20-Spielern der lettischen Liga. Auch in der abgelaufenden Spielzeit knüpfte er an diese Leistungen an und verbuchte in 25 Ligaspielen 10 Tore sowie 17 Assists. Darüber hinaus überzeugte er regelmäßig im Trikot der lettischen U20-Nationalmannschaft und unterstrich seine Qualitäten als gefährlicher Offensivspieler mit internationalem Format.

Seine Kombination aus Größe, Geschwindigkeit, Spielverständnis und Abschlussstärke soll der Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen und neue Impulse setzen.

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