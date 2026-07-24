Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Transfer-News Die Wipptal Broncos verpflichten ein lettisches Offensivtalent
Transfer-NewsWipptal Broncos Weihenstephan

Die Wipptal Broncos verpflichten ein lettisches Offensivtalent

24. Juli 20261 Mins read38
Share
Share

Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos verstärken ihre Offensive mit einem vielversprechenden jungen Talent.

Der 20-jährige lettische Flügelstürmer Kristers Ansons wechselt zur kommenden Saison nach Sterzing und wird künftig das Trikot der Broncos tragen.

Mit Ansons gewinnt der Verein einen dynamischen und torgefährlichen Angreifer, der trotz seines jungen Alters bereits beachtliche Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene vorweisen kann. Der 192 Zentimeter große Linksschütze stammt aus der Nachwuchsabteilung von HS Riga und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem der auffälligsten Offensivspieler seines Jahrgangs in Lettland.

In der Saison 2024/25 bestätigte Ansons sein großes Potenzial eindrucksvoll. In 22 Meisterschaftsspielen erzielte er 15 Tore und bereitete 16 weitere Treffer vor. Damit kam er auf starke 31 Scorerpunkte und gehörte zu den produktivsten U20-Spielern der lettischen Liga. Auch in der abgelaufenden Spielzeit knüpfte er an diese Leistungen an und verbuchte in 25 Ligaspielen 10 Tore sowie 17 Assists. Darüber hinaus überzeugte er regelmäßig im Trikot der lettischen U20-Nationalmannschaft und unterstrich seine Qualitäten als gefährlicher Offensivspieler mit internationalem Format.

Seine Kombination aus Größe, Geschwindigkeit, Spielverständnis und Abschlussstärke soll der Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen und neue Impulse setzen.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

136
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Thomas Nuss verteidigt weiter für die Black Hawks

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EHF Passau Black HawksTransfer-News

Thomas Nuss verteidigt weiter für die Black Hawks

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks treiben ihre Kaderplanung weiter voran:...

By24. Juli 2026
Grefrather EGTransfer-News

Identifikationsfigur bleibt an Bord: Dennis Lüdke geht in seine 15. Saison beim Grefrath Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Kontinuität, Vereinstreue und Einsatzbereitschaft – Eigenschaften, die Dennis Lüdke...

By24. Juli 2026
GSC MoersTransfer-News

Neuer Verteidiger für die Black Tigers – Philipp Hertel wechselt nach Moers

Moers. (PM GSC) Mit dem 21jähirgen Verteidiger Philipp Hertel wechselt ein junger...

By24. Juli 2026
EHC OltenTransfer-News

Timur Shiyanov wird neuer Goalie Coach beim EHC Olten

Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat mit Timur Shiyanov einen sehr...

By24. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten