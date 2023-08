Die Waterloo Warriors im Gegnercheck der Eispiraten Crimmitschau

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Für die Eispiraten Crimmitschau steht am heutigen Mittwochabend das dritte Testspiel in Vorbereitung auf die Saison 2023/24 an. Um...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Für die Eispiraten Crimmitschau steht am heutigen Mittwochabend das dritte Testspiel in Vorbereitung auf die Saison 2023/24 an.

Um 20:00 fällt der Puck und mit auf dem Eis steht dann das Team der University of Waterloo aus Kanada. Wir haben uns ein wenig informiert und präsentieren euch die wichtigsten Fakten zu den Waterloo Warriors im Gegnercheck.

Die junge kanadische Mannschaft, die bereits am Montag anreiste und zuletzt auch ein Teambuilding in Leipzig absolvierte, beginnt mit dem heutigen Gastspiel ihre kleine Europareise. Am kommenden Wochenende müssen sie nämlich gegen zwei Liga-Konkurrenten der Eispiraten, dem EV Landshut und den Ravensburg Towerstars, antreten.

Brian Bourque, ein ehemaliger Mathe- und Physiklehrer aus Ontario, startet bereits in seine 19. Saison als Headcoach der Waterloo Warriors. An seiner Seite stehen drei weitere Assistenztrainer und ein Torhütertrainer. Ebenso Teil des großen Staffs ist Kyle Sonnenburg, der selbst an der University of Waterloo spielte und danach jahrelang für Krefeld, Schwenningen, Frankfurt und Freiburg in der DEL und in der DEL2 spielte.

Zuhause ist das Team aus Waterloo in der USports, welche die höchste Stufe des Herren-Eishockeys auf dem Universitäts-Level in Kanada, repräsentiert. Das letzte Mal gewannen die Schützlinge von Brian Bourque vor zehn Jahren den University Cup.

In der West-Division erreichten die Warriors in der letzten Spielzeit nach 26 Spielen nur 15 Punkte, verpassten so die Playoffs und landeten auf dem letzten Platz in der Tabelle. Den Titel des Topscorers heimste 2022/23 der 24-jährige Daniel Walker mit 16 Toren und vier Assists ein. Er unterschrieb zuletzt einen Vertrag in der AHL bei den Syracuse Crunch.

Durch viele Zu- und Abgänge bekam die Mannschaft der Waterloo Warriors so ein komplett neues Gesicht. So reisten die Kanadier mit knapp 30 Akteuren an, die sich auf der Deutschland-Tour unter Beweis stellen dürfen.

