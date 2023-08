„Die vorgefundenen Rahmenbedingungen sind nicht wie vereinbart“ – LÃ¶wen Frankfurt brechen Trainingslager in der Schweiz ab

Artikel anhören Frankfurt. (EM) Das war dann wohl nichts! Die Löwen Frankfurt haben am Dienstag entschieden ihr Trainingslager in der Schweiz kurzfristig abzubrechen. Auf...

Auf der Homepage der Löwen erklärt Sportdirektor Franz Fritzmeier: „“Das hatten wir uns hier ganz anders vorgestellt, die vorgefundenen Rahmenbedingungen sind nicht wie vereinbart und deshalb haben wir uns entschieden an dieser Stelle abzubrechen. Es tut mir sehr leid für die Löwen-Fans, welche sich – wie wir auch – auf die 2 weiteren Top-Gegner/Spiele gefreut haben. Unter Abwägung aller Umstände, wie Unterbringungs-Alternative und der damit verbundenen Reisezeit etc., ist es für die weitere Vorbereitung das Beste nach Frankfurt zurückzukehren und in der Eissporthalle zu trainieren.“, so Franz David Fritzmeier.

In der bisherigen Vorbereitung hatten die Hessen am Samstag in Krefeld bei den Pinguinen aus der DEL2 mit 5:1 gewonnen und gestern nach Bezug der Trainingsquartiers beim HC Ajoie mit 7:2 den Kürzeren gezogen.

Im Rahmen des Trainingslagers war für das Team von Headcoach Matti Tiilikainen eine Turnierteilnahme mit Spielen gegen Fribourg-Gotterón und Servette Genf geplant.

Anhängern, die sich das neue Frankfurter Team in der Schweiz im Rahmen einer Fanreise live ansehen wollten, wird eine Entschädigung angeboten. Fans, die unorganisiert anreisen wollten und schon ein Hotel gebucht und Tickets gekauft haben, nun aber nicht mehr hinfahren wollen, bitten die Löwen, sich per Mail bei ruediger@loewen-frankfurt.de zu melden.

Unter dem Strich haben die Löwen nun zwei wichtige Tage innerhalb der Vorbereitung, allein schon durch den Transfer, verloren.

