Die Verbreitung und Beliebtheit von Eishockey

Eishockey ist ein sehr alter Sport und erste Überlieferungen gehen bis auf das Jahr 1134 in Dänemark zurück. Es ist allerdings anzunehmen, dass Eishockey damals noch mit gänzlich anderen Regeln gespielt wurde.

Erst im Laufe der Zeit ist die heutige Form von Eishockey entstanden und es gab dabei Vermischungen mit anderen Spielen wie beispielsweise Lacrosse, Hurling und Shinty. Insbesondere in Kanada hat aller Wahrscheinlichkeit nach, eine intensive Vermischung mit ähnlichen Spielen der dortigen Ureinwohner stattgefunden. Spannend ist hierbei, dass die Schlittschuhe bis zur Industrialisierung aus Knochen gefertigt wurden, weil Knochen sehr gut auf Eis rutschen.

Das erste belegbare Spiel in einer richtigen Eishalle fand vermutlich 1875 in Montreal statt. Grund hierfür ist der, dass Kanada bereits seit 1917 eine Profi-Eishockey-Liga besitzt und Eishockey dort quasi als Nationalsport fungiert. Die Kanadier vergessen dabei gerne, dass die Wurzeln des Spiels zu großen Teilen in Europa liegen.

Eishockey heute

Heute ist Eishockey eine internationale Sportart, bei der aber nach wie vor international die Länder die Nase vorne haben, die seit jeher lange kalte Winter haben: Kanada, USA, Russland, Skandinavien, Schweiz, Tschechien. Dennoch hat sich die Sportart über den ganzen Globus verteilt und insgesamt werden weltweit derzeit 321 Eishockey-Ligen betrieben. Die niedrigste Dichte von professionellem Eishockey findet man erwartungsgemäß in Südamerika und Afrika. Lediglich Mexiko besitzt ein paar professionelle Eishallen und ein bemerkenswertes Eishockey-Team, dass allerdings der internationalen Konkurrenz noch lange nicht standhalten kann.

Eishockey in Deutschland

In Deutschland zählt Eishockey mittlerweile zu einer der beliebtesten Mannschaftssportarten und die deutsche Eishockeyliga befindet sich insgesamt auf einem hohen Niveau. Zeichen dafür ist beispielsweise auch die deutsche Silbermedaille, die das deutsche Eishockey-Team bei den olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea gewinnen konnte.

Nachdem Eishockey nun allerdings lange einen starken Aufwind in Deutschland erlebt hat, ist davon auszugehen, dass hier in den kommenden Jahren eine Dämpfung stattfinden wird, da immer mehr Eishallen ihren Betrieb einstellen. Grund hierfür ist der, dass die Eishallen meistens von den Gemeinden betrieben werden und diese die Kosten nicht weiter tragen wollen. Wenn bei Eishallen dann Sanierungen anstehen, wird dies oft als Anlass genommen, die Hallen zu schließen und/oder umzufunktionieren.

Wir brauchen dennoch keine Angst haben, dass der Profi-Eishockey-Betrieb bald zum Erliegen kommt, denn die Profi-Vereine können selbstverständlich ihre Eishallen halten und mitunter sogar ausbauen. Die derzeit stärksten deutschen Teams, wie die der “EHC Red Bull München”, die “Eisbären Berlin” und die “Adler Mannheim” verfügen allesamt über starke Nachwuchsteams und können so noch lange auf frische starke Spieler zurückgreifen.

Fazit

Auch wenn anzunehmen ist, dass die Anzahl der Eishockey-Spieler in Deutschland in den kommenden Jahren zurückgehen wird, werden dennoch die zahlreichen Top-Vereine erhalten bleiben und die Eishockey-Kultur wird deshalb in den kommenden Jahren weiter wachsen können. Ob die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft aufgrund dieser Entwicklung international an Bedeutung verlieren wird, ist bislang noch nicht klar. Aber wir sind uns sicher, dass Deutschland gute Chancen hat auch weiterhin im internationalen Eishockey ganz vorne mitzuspielen – schließlich sind aktuell ganz gute Voraussetzungen gegeben.