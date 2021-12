Die Unterschiede zwischen Eishockey und Hockey

Anzeige Eishockey ist ein bekannter Sport, so viel steht fest. Sogar in Ländern wie Österreich gibt es eine etablierte Eishockeyliga, aber im Vergleich zur...

Eishockey ist ein bekannter Sport, so viel steht fest. Sogar in Ländern wie Österreich gibt es eine etablierte Eishockeyliga, aber im Vergleich zur amerikanischen NHL wirken alle unscheinbar. Eishockey ist vor allem bei Menschen, die in kalten Klimazonen leben, beliebt, doch auch in wärmeren Ländern wird Eishockey in Hallen gespielt.

Einigen wird vielleicht auch Hockey oder Feldhockey bekannt sein, allerdings in deutlich geringerem Maße als Eishockey. Das liegt daran, dass die Zuschauer lieber die Eisvariante des Hockeys wegen seiner Geschwindigkeit anschauen. Beim Eishockey läuft aufgrund der Spielfläche alles schnell und genau das macht es zu einem tollen Publikumssport. Viele werden sich jedoch die Fragen stellen, worin sich die beiden Sportarten unterscheiden, abgesehen vom Offensichtlichen natürlich.

Um das Problem gleich aus der Welt zu schaffen: Der erste große Unterschied zwischen den beiden Sportarten betrifft die Spielfelder. Während Eishockey auf Eis gespielt wird, spielt man Feldhockey in der Regel auf einem wassergebundenen AstroTurf. Diese beiden unterschiedlichen Spielfelder führen auch zu unterschiedlichen Spielweisen. Beim Eishockey ist die Eisfläche klein und die Spieler brauchen immer die nötige Ausdauer, um ihre Schnelligkeit unter Beweis zu stellen. Daraus resultiert ein rasantes Spiel, das die Welt kennt und liebt. Beim Feldhockey ist das Spielfeld viel größer und die Spieler müssen mehr auf ihre Ausdauer achten, da sie laufen müssen, anstatt Schlittschuh zu fahren.

Die Ausrüstung unterscheidet sich auch, was natürlich Sinn macht, wenn man bedenkt, wie die beiden Sportarten gespielt werden. Der Schläger ist zwar ungefähr derselbe, aber beim Eishockey benutzen die Spieler ihren Schläger, um den Puck zu schlagen. Beim Feldhockey versuchen die Spieler, einen kleinen Plastikball zu treffen. Die Beschaffenheit des Balls und die geringere Intensität des Feldhockeys sorgt dafür, dass die Spieler leichte, normale Mannschaftskleidung tragen können. Vielen ist bekannt, dass Eishockey sehr hohe Intensität erfordert, bei welcher der Puck körperliche Verletzungen verursachen kann. Aus diesem Grund müssen Eishockeyspieler Schutzkleidung tragen.

Dies sind nur einige der Unterschiede zwischen den beiden Sportarten. Ohne Zweifel ist Eishockey weiter verbreitet als Hockey, was sich auch an der Größe der Wettszene sehen lässt. Die Existenz der NHL bedeutet, dass viele Menschen gerne auf ihr Lieblingsteam wetten, auch wenn einige vielleicht lieber in einem Online-Casino wie https://casinoohneanmeldung.casino/ spielen. Hockey macht aber dennoch Spaß, und Fans werden beim Zuschauen oder Spielen beider Sportarten viel Vergnügen haben.

