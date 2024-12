Die U20-Nationalmannschaft erneut mit starkem Auftritt, aber ohne Belohnung

Ottawa. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft verlor am Sonntag das dritte Spiel bei der IIHF U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada) trotz starker Leistung gegen Gastgeber Kanada mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

Bis zur 55. Minute trennte beide Mannschaften nur ein Tor.

Im Lineup änderte sich der Starting Goalie im Vergleich zum letzten Spiel: Nico Pertuch stand von Beginn an im Tor, sein Backup war Lennart Neiße. Linus Vieillard bekam eine Pause. Weiterhin rückten Rio Kaiser und Elias Pul für Kilian Kühnhauser und Paul Vinzens in das Lineup.

Die kanadische Mannschaft nutzte ihre erste Überzahlsituation zur Führung durch Oliver Bonk im ersten Drittel. Die DEB-Auswahl lieferte einen starken Kampf, hatte selbst Möglichkeiten das Spiel auszugleichen und lag bis fünf Minuten vor dem Ende mit nur einem Tor zurück. Letztlich sollte der Ausgleich zugunsten der deutschen Mannschaft nicht fallen. Die Kanadier erhöhten in der 55. Minute durch Caden Price auf 0:2 und setzten mit einem Empty-Net-Treffer von Mathieu Cataford den Schlusspunkt der Partie.

• Schussverhältnis: Kanada 36, Deutschland 25

• Strafminuten: Kanada 8, Deutschland 10

• Starting Goalie: Nico Pertuch

• Kapitän/Assistenten: Edwin Tropmann (C), Julius Sumpf (A), Norwin Panocha (A)

• Starting Six: Nico Pertuch, Norwin Panocha, Carlos Händel, Timo Ruckdäschel, Julius Sumpf, Simon Seidl

• Bester Spieler GER: Nico Pertuch

Ausführliche Statistiken zum Spiel gibt es auf der Turnier-Website der IIHF.

Weiter geht es im Turnier für die deutsche Mannschaft mit dem abschließenden Vorrundenspiel am Montag, den 30. Dezember um 21:30 Uhr (deutscher Zeit) gegen Lettland.

Stimmen zum Spiel

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir wussten, dass uns heute eine starke kanadische Mannschaft erwartet, die das Spiel früh für sich entscheiden möchte. Dennoch haben wir es geschafft, lange im Spiel zu bleiben und uns selbst die Chance zu geben, das Spiel zu gewinnen. Die Jungs haben wieder sehr gut gekämpft und viel Leidenschaft gezeigt. Der Glaube an den Sieg war bis zum Ende da, darauf bin ich und sind wir sehr stolz – leider hat es am Ende erneut nicht gereicht. Morgen möchten wir an die Leistungen der letzten beiden Spiele anknüpfen, dann haben wir eine gute Chance das Spiel gegen die Letten zu gewinnen.“

Angreifer Julius Sumpf: „Die Enttäuschung ist natürlich groß, weil wir so nah dran waren. Wir haben 55 Minuten die Chance gehabt Punkte aus dem Spiel mitzunehmen. Wir können stolz auf unsere Teamleistung sein und müssen daran morgen anknüpfen. Wenn wir die Leistung aus dem Finnland- und Kanada-Spiel erneut abrufen können, dann haben wir eine gute Chance die Letten zu schlagen. Wir möchten uns morgen die Punkte sichern, um weiterhin die Chance auf den Viertelfinaleinzug zu haben.“

Der Spielplan der DEB-Auswahl bei der U20-Weltmeisterschaft in Ottawa (Kanada):

26.12.2024 | 20:30 Uhr (dt. Zeit) | USA – Deutschland 10:4 (2:0, 4:2, 4:2)

27.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Finnland 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

30.12.2024 | 01:30 Uhr (dt. Zeit) | Kanada – Deutschland 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

30.12.2024 | 21:30 Uhr (dt. Zeit) | Deutschland – Lettland

Alle deutschen Spiele und die K.o.-Phase werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

