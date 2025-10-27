Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Düsseldorfer EG

Die Toten Hosen und die DEG: Unterstützung und Aktionen zum 90. Geburtstag

27. Oktober 20252 Mins read137
Hosen & DEG - © DEG Eishockey
Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG und Die Toten Hosen verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft.

Bei vielen Titeln, Tränen und Triumphen des achtmaligen Deutschen Eishockey-Meisters war die Band hautnah dabei. In Krisenzeiten stand sie dem Club helfend zur Seite. Beispiele sind das Sonderkonzert „Rot-Gelbe Nacht“ 2013 oder die Sondertrikots 2012 („Alles aus Liebe“, gelb) und 2014 (Doppel-Logo, schwarz). Diese besondere Unterstützung wird nun fortgesetzt.

Die Idee entstand im April 2025, als die Zukunft der Rot-Gelben problematisch war.

Die Toten Hosen: „In dieser Krise wollten wir der DEG beistehen. Unsere Überzeugung war immer: Wenn es der DEG gut geht, halten wir uns zurück. Sind die Zeiten aber stürmisch, sind wir im Rahmen unserer Möglichkeiten da.“ Mit Hilfe der Gesellschafter, vieler Partner, der Stadt Düsseldorf und der neuen Geschäftsführer Rick Amann und Andreas Niederberger wurde die finanzielle Krise überstanden. Dennoch blieb die Idee der Unterstützung durch die Band bestehen und wird nun umgesetzt. Anlass ist der 90. Geburtstag der DEG am 8. November 2025.

Bandmitglieder vor Ort, Team trägt Sondertrikot nur am 2. November!

Höhepunkt der aktuellen Zusammenarbeit ist das dritte Spezialtrikot in der gemeinsamen Geschichte, das beide Seiten zusammen entwickelt haben. Darüber hinaus wird es auch eine „DEG x DTH“ Merch-Linie geben. Alle Artikel werden in den nächsten Tagen von der DEG vorgestellt und sind auch beim Heimspiel am Freitag, 31. Oktober, gegen die Lausitzer Füchse erhältlich. Ausnahme: Das Sondertrikot. Dieses wird beim Spiel gegen die Starbulls Rosenheim (Sonntag, 2. November, 17 Uhr) präsentiert und ist ab dann erhältlich. Sämtliche Einnahmen aus dieser Aktion fließen in die Etat-Stabilität der DEG.

Beim Traditions-Duell mit Rosenheim werden auch Mitglieder der Band im Dome sein und der DEG gratulieren. Das Team wird das Sondertrikot nur zu diesem einen Spiel tragen! Die DEG dankt ausdrücklich allen Partnern, die zu diesem Anlass einmalig auf ihre Logo-Präsenz verzichten.

Die Toten Hosen auch Teil des Sticker-Albums zum Jubiläum

Darüber hinaus belegt die Band eine eigene Themenwelt im großen Sticker-Album, das bei Panini in Italien gedruckt wurde und auf 290 Stickern die Geschichte des Clubs darstellt. Auch dieses emotionale Projekt wird von den Toten Hosen unterstützt.

Alle November-Heimspiele stehen im Zeichen des großen Geburtstages. Zahlreiche Helden der Vergangenheit haben ihr Erscheinen angekündigt.

Previous post EVZ verlängert mit Sklenička bis 2028

