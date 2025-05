Die Top-Scorer Benjamin Nissner und Peter Schneider bleiben Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich, den erfolgreichen Weg der letzten Jahre auch mit Benjamin Nissner (laufender Vertrag) und Peter Schneider (Vertrag wurde verlängert) gemeinsam weitergehen zu können.

Beide Spieler haben großen Anteil an den Erfolgen der Red Bulls, die sich bei ihnen für die gezeigten Leistungen in der letzten Saison bedanken und schon auf die nächste gemeinsame Spielzeit freuen.

Benjamin Nissner avanciert zum besten Torschützen der Red Bulls

Der 27-jährige Wiener spielt seit vier Jahren beim EC Red Bull Salzburg und hat sich in dieser Zeit nicht nur bei den Red Bulls, sondern in der gesamten win2day ICE Hockey League zu einem der besten Stürmer entwickelt. Mit den Red Bulls geht er nun in seine fünfte Spielzeit.

29 Tore und 30 Assists in 59 Ligaspielen – damit hat Benjamin Nissner in Grunddurchgang und Playoffs der letzten Saison nicht nur einen Punkt pro Spiel gemacht, sondern war mit nur drei Punkten weniger als Top-Scorer Peter Schneider der viertbeste Scorer der gesamten Liga. Mit 29 Toren war er zudem nach Brian Lebler (33 Tore) gemeinsam mit Shawn St-Amant (beide Linz) sogar der zweitbeste Torschütze der ICE Hockey League. Dazu kamen 7 Assists in 10 CHL-Spielen mit den Salzburgern.

Nissner hat damit zugleich die beste Saison seiner Profi-Karriere gespielt und gehört in Salzburgs Top-Linie mit Thomas Raffl und Peter Schneider längst zum Besten, was Österreichs Eishockey zu bieten hat. Der Stürmer zeichnet sich durch ein besonderes Spielverständnis aus und ist neben seiner starken Rolle als Vorbereiter nun auch endgültig zum Goalgetter aufgestiegen. Damit ist Nissner auch im österreichischen Nationalteam normalerweise gesetzt, wird allerdings nach zuletzt vier intensiven Saisonen bei der anstehenden Weltmeisterschaft pausieren, um die ohnehin kurze Off-Season für die notwendige Regeneration und entsprechendes Aufbautraining zu nutzen.

Peter Schneider wie ein Fels in der Brandung

Wenn man über den EC Red Bull Salzburg redet, kommt man an Peter Schneider nicht vorbei. Der Vollblut-Profi hatte in den letzten vier Jahren entscheidenden Anteil an den Salzburger Erfolgen und bleibt den Red Bulls auch weiterhin treu.

Peter Schneider steht für den Erfolg der Red Bulls wie kein anderer. In jedem seiner vier Jahre und zugleich vier Titelgewinnen mit dem amtierenden Liga-Champion hatte er einen riesen Anteil an den Leistungen der Red Bulls und stach aus dem Kollektiv noch heraus. Auch die letzte Saison beendete der 34-Jährige wieder als Top-Scorer der win2day ICE Hockey League und fixierte in den Playoffs die meisten Punkte aller Ligaspieler. Insgesamt kam er in 53 Spielen inklusive Playoffs auf 26 Tore und 36 Assists. Dazu war er auch in der CHL mit 5 Toren und 7 Assists Salzburgs Top-Scorer.

Schneider zeichnet sich aber nicht nur durch seine überragenden Spielstatistiken aus, sondern hat als Assistant Captain auch eine Schlüsselrolle als Führungspersönlichkeit inne. Seine professionelle Trainingseinstellung und sein ungebrochener Ehrgeiz machen ihn in der Kabine zum Vorbild für alle Mannschaftskollegen. Diese Tugenden sind auch im österreichischen Nationalteam sehr gefragt, in Kürze startet der Stürmer in Stockholm in seine sechste Weltmeisterschaft.

