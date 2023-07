Die Top 3 Draft-Prospects der NHL

Anzeige Am 29.06.2023 geht’s für die NHL-Teams wieder darum, im Draft ihren Roster zu verstärken. Nach dem Sieg der Golden Knights im Stanley Cup...

Am 29.06.2023 geht’s für die NHL-Teams wieder darum, im Draft ihren Roster zu verstärken. Nach dem Sieg der Golden Knights im Stanley Cup Finale muss sich schon direkt der Vorbereitung gewidmet werden. Auf den ersten drei Plätzen stehen dafür die Chicago Blackhawks, die Anaheim Ducks und die Columbos Blue Jackets bereit. Wobei letztere am ehesten in naher Zukunft wieder um die Play-Offs mitspielen könnten.

Auf dem ersten Platz wird für die meisten Experten mutmaßlich kein Weg an Connor Bedard vorbeiführen. Der Forward von den Regina Pats hat in der vergangenen WHL-Saison in 64 Games, 81 Tore und 82 Assists geliefert und das Team beinahe im Alleingang in die Play-Offs geschossen. Dort ging es für die Pats zwar nicht weiter als ins Achtelfinale, nachdem man in Spiel 7 mit 4:1 an den Saskatoon Blades scheiterte, jedoch ist er ein Unterschiedsspieler, den es so in der NHL in kaum vergleichbarer Form gibt.

Verglichen wird er daher mit Spielern, die in den letzten Jahren prägend für den Eishockey-Sport gewesen sind. Dabei werden Namen in den Raum geworfen wie Connor McDavid, Sidney Crosby oder bei manchen anarchistisch veranlagten auch Wayne Gretzky. Man muss dabei aber einfach erwähnen, dass es sich hierbei um einen 17 (!) jährigen handelt.

Bereits letztes Jahr machte er mit 100 Punkten in 50 Spielen für die Pats auf sich aufmerksam und unterstreicht damit sein enormes Potenzial. Trotz seiner Statur ist er ein hervorragender Skater mit einer herausragenden Technik und Spielintelligenz, der zusätzlich noch mit einem phänomenalen Schuss ausgestattet ist. Sollte er also wider aller Erwarten nicht bei den Blackhawks landen, werden sich alle anderen die Finger nach dem Juwel lecken.

Auf dem zweiten Rang werden sich die Anaheim Ducks wahrscheinlich den besten Scorer der NCAA Saison sichern. Center Adam Fantilli hat 30 Tore und 35 Assists für die Universityy of Michigan erzielt und bringt mit seiner kräftigen Statur gepaart mit 1,88m Körpergröße und einem Gewicht von 87 Kilogramm direktes Potenzial, um als Senkrechtstarter in die beste Eishockey-Liga der Welt einzusteigen. Ähnlich wie Bedard konnte er mit keinem Erfolg von alter Wirkungsstätte zum Draft kommen.

Die Michigan Wolverines verloren im April das Halbfinale der NCAA-Play-Offs mit 2:5 gegen die Quinnipiac Bobcats. Im Viertelfinale hingegen war er noch der Unterschiedsspieler und machte den Ausgleich, um sein Team gegen Penn State in die Overtime zu retten. Genau diesen Clutch-Faktor werden auch die Ducks zu schätzen wissen und ihn daher wohl mit ins Roster draften.

Der dritte im Bunde und damit der voraussichtliche Neuzugang bei der Franchise der Blue Jackets ist Leo Carlsson. Der schwedische Center ist ein absolutes Kraftpaket, mit einer Körpergröße von 1,90m und einer enormen Physis bekommt man den Mann von Orebro kaum vom Puck getrennt. Das weiß auch der NHL-Direktor für europäisches Scouting, Goran Stubb: „Er bleibt gut am Puck entlang der Bande und ist in Zweikämpfen schwer zu überwinden“ sagte er gegenüber der NHL.

In der vergangenen Saison der Eliteserien konnte der 18-Jährige 11 Tore und 23 Assists in 57 Spielen beisteuern. Dabei gelangen ihm alleine 9 Punkte in den Play-Offs, wo auch er sich statistisch zu seinen Vormännern gesellen kann.

Auch Carlsson gelang kein Erfolg mit seinem Team. Orebro musste sich im April nach einem 0:1 gegen Skelleftea im Halbfinale der Post Season vom Meistertraum verabschieden.

