Die TÃ¶lzer LÃ¶wen verpflichten Routinier von den Starbulls Rosenheim

Bad Tölz. (PM Löwen) Stürmer Max Brandl spielt in der kommenden Saison für die Tölzer Löwen. Der 34-jährige Mittelstürmer wechselt vom Ligakonkurrenten aus Rosenheim...

Bad Tölz. (PM Löwen) Stürmer Max Brandl spielt in der kommenden Saison für die Tölzer Löwen.

Der 34-jährige Mittelstürmer wechselt vom Ligakonkurrenten aus Rosenheim in den Isarwinkel.

Max Brandl freut sich bereits auf seine neue Aufgabe. „Bad Tölz ist eine spannende sportliche Herausforderung für mich. Mich reizt es ungemein, mit dem jungen Team etwas zu erreichen und vielleicht auch zu überraschen. Ralph Bader hat mich sofort überzeugt, er ist schon lange im Geschäft und weiß, von was er redet. Das hat mir gefallen,“ sagt der gebürtige Landshuter.

„Max ist ein erfahrener Center, der uns mit seinen über 600 Zweitligaspielen sehr gut weiterhelfen kann. Jetzt stimmt in der Offensive die Mischung zwischen den jungen Wilden und den routinierten Spielern. Wir bekommen einen charakterstarken Führungsspieler. Die Offensive ist nun gut aufgestellt, jetzt liegt unser Augenmerk erst einmal auf der Defensive,“ so Geschäftsführer Ralph Bader.

Der heute 34-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des EV Landshut. In der DEL spielte der Stürmer für Augsburg, Ingolstadt und Hamburg. In der zweiten Liga kam er für seinen Heimatverein, sowie für Ravensburg und Bad Nauheim im Einsatz, ehe er in der vergangenen Saison für die Starbulls Rosenheim in der Oberliga Süd auflief.

Insgesamt absolvierte Brandl mehr als 660 Spiele in der zweiten Liga. In der DEL kam er 83 Mal zum Einsatz, hinzu kommen 49 Begegnungen in der Oberliga. Dabei sammelte er insgesamt deutlich mehr als 300 Scorerpunkte. In der jungen Tölzer Oberliga-Mannschaft ist Brandl natürlich als Führungsspieler eingeplant, der seine Erfahrung an die jungen Cracks weitergeben soll.