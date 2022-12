Die TÃ¶lzer LÃ¶wen sichern sich auf der TorhÃ¼terposition ab

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben noch einmal auf dem Transfermarkt reagiert. Nach dem längeren Ausfall von Enrico Salvarani stehen nur noch...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben noch einmal auf dem Transfermarkt reagiert.

Nach dem längeren Ausfall von Enrico Salvarani stehen nur noch Seppi Hölzl und Josh Baron zur Verfügung. „Wir brauchen eine zusätzliche Absicherung, sollte einem Torhüter etwas passieren, deshalb bin ich froh mit Philipp Lehr eine weitere Alternative zur Verfügung zu haben,“ so Trainer Ryan Foster.

Philipp Lehr stammt aus der Talentschmiede der Mannheimer Jungadler und durchlief in seiner Jugend sämtliche Jugend-Nationalmannschaften. Zuletzt spielte Lehr in der Oberliga Nord und half vergangenes Wochenende in Lindau aus.

„Bad Tölz ist ein top Standort in der Oberliga, ich will bereit sein, wenn ich gebraucht werde und auch meine Chance nutzen,“ so der 28-jährige.

Geschäftsführer Ralph Bader: „ Wir haben ab Weihnachten 8 Spiele im 2-Tages-Rhythmus, da müssen alle Spieler bereit sein und für unsere Torhüter ist dies eine enorme Belastung, deshalb wollte ich einfach vorsorgen.