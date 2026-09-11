Die Tölzer Löwen beißen auch am Ritten zu

Klobenstein. (PM Buam) Das letzte Testspiel in Hinblick auf die Saison 2026/27 haben die Rittner Buam SkyAlps am Freitagabend gegen den EC Tölzer Löwen trotz guter Leistung 2:4 verloren.

Nach der 2:8-Pleite im „Hinspiel“ am 23. August wollte das Team von Teemu Virtala Revanche nehmen. Dementsprechend motiviert gingen die Blau-Roten vor einer guten Zuschauerkulisse zu Werke. Die Hausherren erspielten sich im ausgeglichenen Startdrittel einige gute Möglichkeiten. Die besten Chancen hatten sie in Unterzahl, doch Simon Kostner & Co. konnten kein Kapital daraus schlagen. So stand es nach den ersten 20 Minuten 0:0.

Im Mitteldrittel gingen die Tölzer Löwen nach exakt 25 Minuten in Führung. Daxlberger fälschte einen Schuss so ab, dass er Vallini unter den Schonern durchrutschte. Nach einer halben Stunde hatte Stefan Spinell den Ausgleich auf dem Schläger, doch er blieb aus kurzer Distanz an Salvarani hängen. Auf der Gegenseite traf Keränen aus spitzem Winkel den Pfosten, nachdem Vallini zu kurz befreit hatte. Kurz vor der Sirene war Rittens Nummer 1 bei einem Abschluss von Wagner zur Stelle.

Der letzte Spielabschnitt war dann besonders unterhaltsam. Zunächst stellte Schönberger nach einem Alleingang und mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck auf 2:0 (50.08). Postwendend glückte den Hausherren der Ausgleich, und zwar durch Capannelli, der einen Schives-Schuss entscheidend abfälschte (51.41). Als Prokopovics rund fünfeinhalb Minuten vor Schluss in Überzahl das 3:1 erzielte, schien das Match entschieden. Doch weit gefehlt. Denn zuerst traf Alanen die Querlatte, ehe Manuel Öhler die Gastgeber in Überzahl noch einmal heranbrachte (56.02). Den Schlusspunkt setzte Krumpe mit dem 4:2 für die Tölzer Löwen ins leere Tor 76 Sekunden vor der Sirene.

Für die Rittner Buam SkyAlps war das Match gegen den EC Tölzer Löwen der letzte Test vor dem Ligastart am Samstag, 19. September mit dem Auswärtsmatch in Kitzbühel.

Rittner Buam SkyAlps – EC Tölzer Löwen 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Tore: 0:1 Daxlberger (25.00), 0:2 Schönberger (50.08/SH), 1:2 Capannelli (51.41), 1:3 Prokopovics (54.40/PP), 2:3 Manuel Öhler (56.02/PP), 2:4 Krumpe (58.44/EN)

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