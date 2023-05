Die Testspiele des EHC Freiburg sind terminiert

Freiburg. (PM EHCF) Die DEL2-Saison 2023/24 wirft ihre Schatten voraus, der Kader nimmt Form an und auch das Testspielprogramm des EHC Freiburg steht! International,...

Freiburg. (PM EHCF) Die DEL2-Saison 2023/24 wirft ihre Schatten voraus, der Kader nimmt Form an und auch das Testspielprogramm des EHC Freiburg steht!

International, attraktiv und hochkarätig lassen sich die Vorbereitungsspiele auf die kommende Spielzeit allesamt beschreiben. Insgesamt misst sich das Team von Cheftrainer Timo Saakrikoski dabei neun Mal mit anspruchsvollen Gegnern, sechs Partien finden zu Hause in der Echte Helden Arena statt.

Gleich zu Beginn der Vorbereitung kommt es in Freiburg zum nimmermüden Duell mit den Schwenninger Wild Wings, gegen Ende veranstalten die Wölfe ein internationales Turnier mit Gästen aus Basel, Mulhouse und Bietigheim in der Ensisheimerstraße – Eishockey pur!

Wie immer sind sämtliche Wölfe-Testspiele auf heimischem Eis auch in der Dauerkarte inbegriffen, alle Informationen zur neuen EHC-Dauerkarte folgen in Kürze!

Das Vorbereitungsprogramm im Überblick:

13.08.2023 (So.): EHC Freiburg – Schwenninger Wild Wings (18 Uhr)

18.08.2023 (Fr.): HC Pustertal – EHC Freiburg (19:45 Uhr)

19.08.2023 (Sa.): HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck – EHC Freiburg (Uhrzeit offen)

25.08.2023 (Fr.): HC Sierre – EHC Freiburg (19:30 Uhr)

27.08.2023 (So.): EHC Freiburg – Pioneers Voralberg (18:30 Uhr)

01.09.2023 (Fr.): EHC Freiburg – Scorpions Mulhouse (19:30 Uhr)

02.09.2023 (Sa.): EHC Freiburg – EHC Basel (15:00 Uhr)

03.09.2023 (So.): EHC Freiburg – Bietigheim Steelers (17:30 Uhr)

08.09.2023 (Fr.): EHC Freiburg – Hammer Eisbären (19:30 Uhr)

