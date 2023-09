Die Testspiel-Revanche ist den Rittner Buam SkyAlps geglÃ¼ckt

Artikel anhören Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben sich für die 1:5-Niederlage bei den Wipptal Broncos Weihenstephan revanchiert. Nachdem sie am Donnerstag...

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben sich für die 1:5-Niederlage bei den Wipptal Broncos Weihenstephan revanchiert.

Nachdem sie am Donnerstag in Sterzing noch als Verlierer vom Eis gingen, gelang ihnen im „Rückspiel“ am Samstagabend in der Ritten Arena ein 5:2-Sieg.

Dafür war vor allem ein herausragendes Startdrittel verantwortlich. Zunächst erzielte Youngster Lobis nach Simon-Kostner-Vorlage das 1:0 – es war schon sein dritter Testspiel-Treffer für die Buam (4.23). Die Neuzugänge Coatta (7.37) und der wiedergenesene Szypula (10.17) legten die Treffer Nummer zwei und drei nach, ehe Robert Öhler kurz vor der Drittelpause zum vierten Mal einnetzte (19.38). Die Broncos kamen in Überzahl durch Zecchetto zwar zum 1:4-Anschlusstreffer (25.24), doch Insam machte es den Sterzingern im Powerplay nach und besorgte das 5:1 (32.43). Im letzten Drittel erzielte Maylan für die Broncos in doppelter Überzahl noch das 2:5 (45.54), für eine Aufholjagd reichte es aber nicht mehr.

Gleichzeitig fanden im Rahmen des letzten Testspiels auch die offizielle Mannschaftsvorstellung vor dem Publikum sowie der Abo-Verkauf in der Ritten Arena statt. Das nächste Spiel der Rittner Buam SkyAlps ist dann schon ein Pflichtspiel. Im ersten Aufeinandertreffen der neuen Alps-Hockey-League-Saison gastieren am Samstag, 16. September um 18 Uhr die „Furie“ vom HC Gherdëina valgardena.it auf dem Ritten.

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan 5:2 (4:0, 1:1, 0:1)

Tore: 1:0 Lobis (4.23), 2:0 Coatta (7.37), 3:0 Szypula (10.17), 4:0 Öhler (19.38), 4:1 Zecchetto (25.24/PP), 5:1 Insam (32.43/PP), 5:2 Maylan (45.54/PP)

