Die „sympathischste Zahnlücke der Liga“ sagt Servus – Mike Connolly beendet seine aktive Karriere nach Saisonende

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers und Mike Connolly kommunizieren eine bedeutende Entscheidung: Der 36-jährige Stürmer wird nach Abschluss der Saison 2025/26 auf eigenen Wunsch seine aktive Profikarriere beenden.

Seit inzwischen elf Spielzeiten trägt Mike Connolly das Trikot der Straubing Tigers, zwei davon als Kapitän. Mit seiner außergewöhnlichen Spielintelligenz und Übersicht prägte der Kanadier über mehr als ein Jahrzehnt das Offensivspiel am Pulverturm. Doch Connolly war weit mehr als nur ein Scorer: Er war Führungsspieler, Identifikationsfigur und einer der prägenden Charaktere einer Ära, in der sich die Straubing Tigers sportlich etabliert haben. Auf und neben dem Eis stand er stets für Professionalität, Teamgeist und Verlässlichkeit. Auch ligaweit zählte Connolly über viele Jahre zu den spielbestimmenden Offensivspielern der PENNY DEL. Als kreativer Spielmacher und herausragender Passgeber übernahm er konstant eine zentrale Rolle im Angriffsspiel seiner Mannschaft. Mit bislang 599 PENNY DEL-Spielen sowie 140 Toren und 335 Assists unterstreicht er seine Bedeutung und Konstanz auf höchstem Niveau. Seine Profikarriere begann Connolly in Nordamerika, ehe er 2013 den Schritt nach Deutschland wagte. Nach zwei Spielzeiten bei den Augsburger Panthern wechselte er 2015 nach Straubing, wo er schnell zu einer der prägenden Persönlichkeiten des Clubs wurde und über viele Jahre hinweg eine zentrale sportliche Rolle einnahm.

Dem Club bleibt Connolly jedoch erhalten. Nach Saisonende wird er eine neue Rolle im administrativen Bereich der Organisation übernehmen und künftig im Office-Bereich der Straubing Tigers tätig sein. Damit schlägt er in Straubing ein neues Kapitel auf, in dem seine Erfahrung und seine Identifikation mit dem Standort weiterhin von großer Bedeutung sein werden.

Stimmen

Mike Connolly: „Straubing ist für mich längst mehr als nur eine Station meiner Karriere geworden. Diese Organisation, die Fans und die Stadt bedeuten meiner Familie und mir unglaublich viel. Es fühlt sich richtig an, jetzt diesen Schritt zu gehen und gleichzeitig hier zu bleiben und dem Club auf eine neue Art etwas zurückzugeben.“

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers: „Mike hat diese Organisation über viele Jahre geprägt. Er war auf dem Eis ein außergewöhnlich intelligenter Spieler, in der Kabine ein Führungsspieler und für den gesamten Club ein absoluter Profi. Dass er auch nach seiner aktiven Karriere Teil der Straubing Tigers bleibt, freut uns sehr. Seine Erfahrung, seine Identifikation mit dem Standort und seine Persönlichkeit werden für uns auch in Zukunft von großem Wert sein.“

Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Mike in unserem Office. Er kennt die Organisation, den Standort und die Werte der Straubing Tigers bestens und wird mit seiner Erfahrung eine große Bereicherung für unser Team sein. Wir werden ihn genauso herzlich aufnehmen wie damals Jason, als er diesen Schritt gegangen ist, und ihm die nötige Zeit geben, sich in seine neuen Aufgaben einzuarbeiten.“

Bis zum Saisonende gilt Connollys voller Fokus weiterhin dem sportlichen Erfolg mit den Straubing Tigers. Gemeinsam mit der Mannschaft will er die laufende Spielzeit erfolgreich abschließen.

Die Straubing Tigers bedanken sich schon jetzt für elf außergewöhnliche Jahre auf dem Eis und freuen sich, dass Mike Connolly auch künftig Teil der Tigers-Familie bleibt. Wir wünschen ihm für den weiteren Saisonverlauf viel Erfolg und sagen: Danke, Mike.