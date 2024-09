Die Stuttgart Rebels starten in ihre zweite Oberliga-Saison!

Stuttgart. (PM Rebels) Am 20. September um 20:00 Uhr geht’s endlich los: Die Stuttgart Rebels eröffnen ihre 2. Oberliga-Saison mit einem Knaller-Heimspiel auf der...

Stuttgart. (PM Rebels) Am 20. September um 20:00 Uhr geht’s endlich los: Die Stuttgart Rebels eröffnen ihre 2. Oberliga-Saison mit einem Knaller-Heimspiel auf der Waldau.

In der ersten Begegnung empfangen sie die Memmingen Indians – und es verspricht ein echtes Eishockey-Feuer-werk zu werden!

Das Team hat sich in den letzten Wochen enorm ins Zeug gelegt und ist bereit für die neue Saison. Mit einer explosiven Mischung aus erfahrenen Haudegen und jungen Wilden, die nur darauf bren-nen, sich zu beweisen, sind die Rebels in Topform. „Wir haben eine unschlagbare Mischung aus Er-fahrung und frischer Energie“, schwärmt Matthew Pistilli, Spieler der Rebels. „Die Mannschaft ist schon top eingespielt, und wir sind total heiß darauf, auf dem Eis alles zu geben!“

Die Testspiele haben gezeigt, dass die Rebels bereit sind für die große Bühne. Nach packenden Duel-len gegen die Höchstadt Alligators, die Heilbronner Falken und den Herner EV sind die Rebels bestens vorbereitet. „Diese Vorbereitungsspiele waren mehr als nur ein Test – sie haben uns gezeigt, wo wir stehen und woran wir arbeiten müssen“, erklärt Jan Melichar, Headcoach der Rebels. „Wir haben nicht nur unser Spiel verfeinert, sondern auch unsere Fans in die Vorfreude auf die Saison mitgenom-men.“

Die Rebels stehen in den Startlöchern für eine Saison voller Spannung, Leidenschaft und packendem Eishockey. Die Ziele sind hochgesteckt, und das Team ist fest entschlossen, diese mit Herzblut und Teamgeist zu erreichen. „Wir können es kaum erwarten, wieder auf dem Eis zu stehen und unseren Fans ein spektakuläres Eishockey-Erlebnis zu bieten“, ergänzt der Headcoach.

„Die kommende Saison wird ein echtes Abenteuer, und die Aufbruchsstimmung im Team ist deutlich spürbar. Unsere Fans können sich auf jede Menge Action freuen“, so Roland Schmid, Geschäftsführer der Stuttgart Rebels Spielbetriebs GmbH.

Terminankündigung

Folgende Heimspiele der Stuttgart Rebels sind in der Oberliga-Saison 2024/2025 geplant. Die Spiele finden in der Eiswelt Stuttgart (Kesslerweg 8, 70159 Stuttgart) statt.

2024

20.09.2024 20:00 Stuttgart Rebels vs ECDC Memmingen Indians

02.10.2024 20:00 Stuttgart Rebels vs Höchstadter EC

04.10.2024 20:00 Stuttgart Rebels vs EV Lindau Islanders

13.10.2024 17:30 Stuttgart Rebels vs Tölzer Löwen

18.10.2024 20:00 Stuttgart Rebels vs Deggendorfer SC

25.10.2024 20:00 Stuttgart Rebels vs EHF Passau Black Hawks

29.10.2024 20:00 Stuttgart Rebels vs SC Riessersee

03.11.2024 17:30 Stuttgart Rebels vs Bietigheim Steelers

17.11.2024 17:30 Stuttgart Rebels vs onesto Tigers Bayreuth

24.11.2024 17:30 Stuttgart Rebels vs Heilbronner Falken

29.11.2024 20:00 Stuttgart Rebels vs EC Peiting

08.12.2024 17:30 Stuttgart Rebels vs EV Füssen

13.12.2024 20:00 Stuttgart Rebels vs Deggendorfer SC

20.12.2024 20:00 Stuttgart Rebels vs Bietigheim Steelers

26.12.2024 20:00 Stuttgart Rebels vs EV Füssen

30.12.2024 20:00 Stuttgart Rebels vs Tölzer Löwen

2025

05.01.2025 17:30 Stuttgart Rebels vs Höchstadter EC

10.01.2025 20:00 Stuttgart Rebels vs onesto Tigers Bayreuth

19.01.2025 17:30 Stuttgart Rebels vs EV Lindau Islanders

26.01.2025 17:30 Stuttgart Rebels vs Heilbronner Falken

31.01.2025 20:00 Stuttgart Rebels vs EC Peiting

11.02.2025 20:00 Stuttgart Rebels vs SC Riessersee

16.02.2025 17:30 Stuttgart Rebels vs ECDC Memmingen Indians

18.02.2025 20:00 Stuttgart Rebels vs EHF Passau Black Hawks

Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Spielbeginn, Tickets sind online unter rebels-tickets.de erhältlich.