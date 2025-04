Die Steelers sind wieder da! Bietigheim sichert sich Oberliga-Meistertitel im siebten Finalspiel

Mellendorf. (PM DEB) Die Bietigheim Steelers sind neuer Meister der Saison 2024/ 2025 der DEB-Oberliga. Bietigheim gewinnt in Spiel sieben der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 gegen die Hannover Scorpions und sichert sich somit den Titel.

Für die Pokalübergabe waren DEB-Vizepräsident Marc Hindelang (Verantwortungsbereich LEV/ Ligen) und DEB-Generalsekretär Claus Gröbner nach Hannover gereist.

In einer spannenden und hart umkämpften finalen Playoff-Serie trafen mit den Hannover Scorpions und den Bietigheim Steelers die jeweiligen Hauptrunden-Vizemeister der Oberliga Staffeln Nord und Süd aufeinander. Die Hannover Scorpions waren zudem auch einer der Vorjahresfinalisten – in der Saison 2023/ 2024 musste sich das Team den Blue Devils Weiden geschlagen geben. Den Bietigheim Steelers hingegen gelingt mit dem Gewinn der Meisterschaft der direkte Wiederaufstieg in die DEL2.

Playoff-Finale

Bei gleicher Platzierung in der Hauptrunde hatte in dieser Spielzeit die Staffel Nord das erste Heimrecht – somit fand der Auftakt und auch das entscheidende Spiel sieben der finalen Playoff-Serie in Hannover statt. In den ersten sechs Partien konnte sich jeweils das Heimteam durchsetzen – vier der sieben Finalspiele fanden erst in der Verlängerung einen Sieger, was die Spannung und die Dramatik bei der Suche nach dem neuen Meister in der Oberliga treffend widerspiegelt.

Als wertvollster Spieler (MVP) wurde Olafr Schmidt (Bietigheim Steelers) ausgezeichnet.

Alle Spiele der finalen Serie waren ausverkauft. Insgesamt waren 23.910 Zuschauer vor Ort in Hannover bzw. Bietigheim mit dabei, um die spannenden Finalpartien der diesjährigen Oberliga-Saison live zu verfolgen.

Stimmen zum Spiel

DEB-Vizepräsident Marc Hindelang (Verantwortungsbereich LEV/ Ligen): „Enger und spannender kann eine Finalserie kaum sein. Glückwunsch an die Bietigheim Steelers, die im entscheidenden Moment ihre Klasse unter Beweis gestellt und dieses eine Tor mehr erzielt haben. Auch wegen ihrer starken Play-offs sind sie ein verdienter Oberligameister und Aufsteiger. Respekt aber auch an die Hannover Scorpions, die erneut eine Top Saison gespielt haben.“

Kaufmännischer Leiter DEB-Ligen Panagiotis Christakakis: „Wir gratulieren den Bietigheim Steelers zum Gewinn der Meisterschaft. Eine ebenso große Anerkennung verdienen die Hannover Scorpions, die mit ihrer hochklassigen sportlichen Leistung ein ebenbürtiger Finalgegner waren. Die diesjährige finale Playoff-Serie war eine großartige Werbung für den Eishockeysport und an Spannung kaum zu überbieten. Dass der diesjährige Meister erst in Spiel sieben gekrönt werden konnte, zeigt dass sich hierbei zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüberstanden. Entsprechend ausgelassen war die Stimmung in den jeweiligen Arenen, die bei allen sieben Spielen ausverkauft waren.“

Headcoach Bietigheim Steelers Alexander Dück: „Das war eine unglaublich hart umkämpfte Serie, in der sich beide Teams nichts geschenkt haben. Die Scorpions hatten gute Spieler in ihren Reihen und haben es uns wirklich nicht leicht gemacht, aber am Schluss hatten wir das glücklichere Händchen. Wir konnten vier der sieben Spiele gewinnen und sind natürlich sehr froh darüber.“

Ergebnisse Oberliga Playoff-Finale

17.04.2025 | Hannover Scorpions – Bietigheim Steelers 3:2 n.V.

19.04.2025 | Bietigheim Steelers – Hannover Scorpions 6:2

21.04.2025 | Hannover Scorpions – Bietigheim Steelers 4:3 n.V.

23.04.2025 | Bietigheim Steelers – Hannover Scorpions 3:1

25.04.2025 | Hannover Scorpions – Bietigheim Steelers 4:3 n.V.

27.04.2025 | Bietigheim Steelers – Hannover Scorpions 4:3 n.V.

29.04.2025 | Hannover Scorpions – Bietigheim Steelers 1:2

