Die Starbulls Highlights im August

Rosenheim. (PM Starbulls) Anfang August ist immer die Zeit, in der es im ROFA-Stadion wieder etwas lebendiger wird.

Die Spieler kehren zurück, das Eis wird frisch gemacht und damit starten auch wieder einige Events rund um die Starbulls Rosenheim.

Für jeden Eishockeyfan kann der Sommer durchaus auch mal zur Geduldsprobe werden. Umso mehr dürften sich die Anhänger der Starbulls Rosenheim über den kommenden Monat August freuen, welcher prall gefüllt ist mit Events rund um die Starbulls Rosenheim.

Folgende Events stehen diesen August bevor

• 04.08.24 14:30 Benefizspiel des Team Bananenflanke Rosenheim e.V.

• 16.08.24 Trikotlaunch mit Autogrammstunde

16 Uhr – Trikotlaunch mit Autogrammstunde im WEKO Fanshop mit Oskar Autio und Travis Ewanyk. Ab 17 Uhr – Trikotlaunch mit Autogrammstunde im Galeria Fanshop mit Charlie Sarault und Ville Järveläinen

• 17.08.24 erstes öffentliches Training im ROFA-Stadion

Einlass ab 9:30 Uhr, Beginn des Trainings 10 Uhr. Der Eintritt ist frei und für Verpflegung ist am Kiosk am Eingang zum Bulls 28 gesorgt.

• 18.08.24 ab 15 Uhr Mannschaftspräsentation im Kesselhaus Kolbermoor

Vorstellung des Kaders für die kommende Saison mit großer Autogrammstunde.

• 23.08.24 19:30 Uhr Heimspiel gegen die Zeller Eisbären

• 29.08.24 19:30 Uhr Heimspiel gegen die University of Ottawa

• 06.09.24 19:30 Uhr Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers und Abschiedsspiel von Tyler McNeely