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Die Spielpaarungen der CHL-Hauptrunde 2026/27 stehen fest – Haie feiern ein schnelles Wiedersehen mit Kari Jalonen

27. Mai 20262 Mins read129
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Trainer Kari Jalonen trifft mit Tappara Tampere auf seinen alten Klub Kölner Haien - © Bruno Dietrich / City-Press
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Zürich. (PM CHL) Die Auslosung der CHL ist abgeschlossen, und alle 24 teilnehmenden Teams kennen nun ihre Gegner für die CHL-Hauptrunde.

Jedes Team bestreitet während der Hauptrunde sechs Spiele.
Für die deutschen Vertreter stehen interessante Vergleiche an.

Die Eisbären Berlin empfangen daheim Graz, Klagenfurt (beide Österreich) und Herning (Dänemark). Auswärts treten die Berliner in Davos, Genf (beide Schweiz)und Salzburg (Österreich) an.

Köln empfängt die Frölunda Indians Göteborg (Schweden), Klagenfurt (Österreich) und Herning (Dänemark). Auswärtstouren führen die Haie zu Tappara Tampere (Finnland) mit Ex-Coach Kari Jalonen, Genf (Schweiz) und Salzburg (Österreich).

Mannheim empfängt Skeleftea, Rögle (beide Schweden) und Tychy (Polen). Die Eakins-Schützlinge reisen nach Fribourg (Schweiz), Kouvola (Finnland)und Bordeaux (Frankreich).

Der endgültige Spielplan – einschließlich aller Termine und Anstoßzeiten – wird, sobald er bestätigt ist, auf der offiziellen Website der CHL veröffentlicht.

Stimmen

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer „Wir freuen uns auf die neue Saison der Champions Hockey League. Die Auslosung hat uns spannende Partien beschert. Wir treffen auf sehr gute Mannschaften, werden niemanden unterschätzen und müssen von Beginn an bereit sein. Unser Ziel ist die Qualifikation für die K.o.-Phase, wir schauen aber nur von Spiel zu Spiel.“

Haie-Geschäftsführer Philipp Walter „Die Auslosung in Zürich hat unsere Vorfreude und die der Fans auf die Champions Hockey League nochmal deutlich gesteigert. Wir haben hochattraktive Gegner zuhause in der LANXESS arena mit dem Titelverteidiger aus Göteborg, Klagenfurt und dem dänischen Vertreter aus Herning. Auswärts haben wir tolle Reiseziele mit Salzburg, Genf und natürlich Tampere, wo wir auf unseren ehemaligen Trainer treffen. Das Ganze wird sehr herausfordernd, aber auch spektakulär. Die Vorfreude ist riesig.“

Salzburgs Kapitän Thomas Raffl „Die CHL ist interessant, weil man sich mit den Besten messen kann. Wenn ich mir unsere Auslosung anschaue, haben wir wohl fast das Beste vom Besten bekommen. Es ist natürlich eine riesen Challenge, aber ich denke, das wird unserem Team guttun, wenn man mit solchen Spielen in die Saison starten kann. Auf jeden Fall bleibt die CHL immer etwas Besonderes, wir freuen uns schon auf den neuerlichen Start in die Königsklasse.“

Spielmodus 2026/27

Die Hauptrunde der Champions Hockey League 2026/27 beginnt am 3. September 2026. Jedes der 24 Teams trifft auf sechs verschiedene Gegner. Die Teams werden in einer Gesamttabelle von Platz 1 bis 24 geführt, wobei jeder einzelne Punkt bis zum allerletzten Spieltag zählt – sei es für den Einzug in die Playoffs oder für eine bessere Ausgangsposition im K.o.-System. Die 16 besten Teams qualifizieren sich für die Playoffs; ihre Platzierung in der Gesamttabelle der Hauptrunde bestimmt dabei die jeweiligen Paarungen (1. gegen 16., 2. gegen 15. usw.).

Da 16 Teams an den Playoffs teilnehmen, sind vier Runden erforderlich, um den neuen europäischen Club-Champion zu ermitteln. Die ersten drei Runden werden jeweils als „Best-of-Two“-Serien mit Hin- und Rückspiel sowie Gesamtergebnis ausgetragen. Die Playoffs beginnen am 10. November 2026 und gipfeln im großen CHL-Finale, das am 23. Februar 2027 als einzelnes Endspiel stattfindet.

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