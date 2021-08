Die spektakulÃ¤rsten Olympia-Momente auf dem Eis

Anzeige Die Olympischen Spiele sind prädestiniert für Überraschungsmomente – so auch im Eishockey. Die Winterspiele sind übersät mit spektakulären Momenten, die zu wichtigen Wendepunkten...

Anzeige

Die Olympischen Spiele sind prädestiniert für Überraschungsmomente – so auch im Eishockey. Die Winterspiele sind übersät mit spektakulären Momenten, die zu wichtigen Wendepunkten in der Geschichte des Eishockeys führten. Hier sind fünf spannende Olympia-Augenblicke auf dem Eis, welche den Fans Sport, Spaß und Spannung beschert und gleichzeitig Länderteams in das internationale Sportparkett eingeführt haben.

Russisches Debüt in Cortina 1956

Bei den olympischen Winterspielen von 1956 debütierten die Russen zum ersten Mal auf dem Eis und zeigten in Cortina, dass sich Eishockeyfans auf einen neuen Sportgiganten freuen können. Bei einem spektakulären Finalspiel besiegte die sowjetische Mannschaft die Eishockey-Bastion Kanada mit 2:0 und holte sich Gold nach Hause. Zuvor hatte Kanada sechs der letzten sieben olympischen Wettbewerbe gewonnen und dominierte generell alle Turniere auf internationaler Ebene. Folglich war der Medaillengewinn der Russen eine Sensation für sich. Doch der Debüt-Sieg blieb keine einmalige Sache. Mit ihrem Auftauchen im Eishockey begann die Sowjetunion Kanada als dominierende Nation Schritt für Schritt abzulösen. Es folgten sieben Olympia-Titel, zahlreiche WM-Pokale und Top-Platzierungen im Canada Cup. Letzteres blieb das einzige Turnier, in dem die kanadische Mannschaft ihre Dominanz beibehalten konnte. Demnach leiteten die Spiele in Cortina eine neue Ära ein, die bis zur Auflösung der Sowjetunion die Russen an die Spitze des Eishockey-Sports setzte.

„Miracle on Ice“ in Lake Placid 1980

Heute ist die Dominanz der USA im Eishockey weltweit anerkannt. Mit elf Olympia- und 15 WM-Medaillen gehören die Amerikaner zu den erfolgreichsten Nationalmannschaften aller Zeiten. Besonders die US National Hockey League (NHL) lockt weltweit zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme und ist zudem ein fester Bestandteil der Sportwetten in der Kategorie Eishockey, die von Anbietern wie Betway angeboten werden. Die Popularität des amerikanischen Eishockeys war jedoch nicht immer selbstverständlich. Lange Zeit gehörten die kanadischen und sowjetischen Teams zu den Top-Kadern der Welt. Den Wendepunkt brachten die Winterspiele von 1980 in Lake Placid. Hier traten die US-Spieler im ersten Spiel der Endrunde gegen die einstimmig favorisierte Sowjetunion an. Mann des Tages wurde der amerikanische Torhüter Jim Craig, der sein Team mit 36 Paraden erfolgreich im Spiel hielt. Schließlich folgte ein knapper 4:3-Sieg für die USA, der als „Miracle on Ice“ in die Geschichte einging. Zwei Tage später besiegten die USA Finnland, was den Amerikanern schließlich die Goldmedaille einbrachte und sie langfristig in die Liste der besten Teams setzte.

Schwedisches Gold in Lillehammer 1994

Ein besonders spektakulär verdientes Gold für Schweden gab es 1994 in Lillehammer. Dass Schweden in der Finalrunde stand, war an und für sich keine große Überraschung. Obwohl die Medaillen fehlten, hatte die Mannschaft in Gelb-Blau sich in der Vergangenheit stets gegen die Giganten im Eishockey zu behaupten gewusst. Im Endspiel von 1994 kam schließlich Schwedens große Stunde. In der gegnerischen Hälfte stand der ewige Favorit Kanada. Das Spiel entpuppte sich als ein hochdramatisches Aufeinandertreffen, dessen Entscheidung erst in der Penalty-Phase fiel. Star des Abends war der schwedische Eishockeyspieler Peter Forsberg, der sein Tor legendär verteidigte und das schwedische Team den Penalty-Sieg einbrachte. Sein Einsatz verschaffte ihm einen Platz auf einer schwedischen Briefmarke sowie die erste Goldmedaille für die Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen.

Gold für die US-Debütantinnen in Nagano 1998

Tschechische Überraschung in Nagano 1998

bei den Olympischen Winterspielen von Nagano war, dass Frauen-Eishockey frisch in das Olympiaprogramm aufgenommen wurde. Gleichzeitig betraten die Amerikanerinnen zum ersten Mal das internationale Turnierparkett, was einem fulminanten Start jedoch nicht hinderlich war. Runde für Runde wurden die Gegner mit Leichtigkeit geschlagen, bis das Team schließlich gegen das ewige Kraftpaket Kanada antrat. Auch die Kanadierinnen wurde besiegt. So holten sich die amerikanischen Debütantinnen die Goldmedaille und schrieben Eishockey-Geschichte.

1998 war ein Jahr der Überraschungen. Auch das Männerturnier in Nagano war eine Sensation für die Eishockeyfans. Im Endspiel standen sich Russland und Tschechien gegenüber. Während das russische Team schon lange seine goldenen Zeiten hinter sich hatte, existierte die tschechische Mannschaft nur seit wenigen Jahren und wurde als Außenseiter des Wettbewerbs eingestuft. Trotz der schwächelnden Leistung war vor dem Anpfiff Russland der klare Favorit des Spiels. Doch niemand hatte mit der bravourösen Leistung der NHL-Legende Dominic Hasek gerechnet. Der Torwart ließ keinen einzigen russischen Torversuch durch. So gewannen die Tschechen mit 1:0 das olympische Gold und leiteten ihre zukünftigen Erfolgsjahre im Eishockey ein.

Die Olympischen Winterspiele in der Kategorie Eishockey sind berühmt-berüchtigt für ihre Überraschungsmomente und erstaunlichen Spielausgänge. Gleichzeitig bietet Olympia einen wunderbaren Boden für Underdogs, die ihre Fähigkeiten auf dem Eis unter Beweis stellen möchten. Paradebeispiel hierfür waren die Debüt-Auftritte der Russen und des amerikanischen Frauenteams, die überraschenden Medaillengewinne der Schweden und der Tschechen sowie das „Miracle on Ice“ in Lake Placid, bei der das US-Team Eishckey-Geschichte schrieb. Die Goldmedaillen bei Olympia waren für die Teams der Auftakt für den langfristigen Erfolg auf internationalen Turnieren.

Anzeige