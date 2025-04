„Die Sommerpause ist keine wirkliche Pause“ – Adler Mannheim verkÃ¼nden 13 AbgÃ¤nge und eine VerlÃ¤ngerung, 14 Spieler haben einen gÃ¼ltigen Vertrag

Mannheim. (PM Adler) Es sind die letzten Wochen der PENNY DEL Saison, denn mit dem Monat April endet auch das Eishockeyjahr 2024/25.

Für die Adler Mannheim ist die Spielzeit sportlich bereits seit einer Woche vorbei, im Halbfinale war gegen die Eisbären Berlin Endstation. Doch selbstredend laufen parallel bereits die Planungen für und Vorbereitungen auf die neue Eiszeit. Dabei wurden erste Personalentscheidungen getroffen, die 13 Abgänge und eine Vertragsverlängerung bedeuten.

So werden Arno Tiefensee, Ryan MacInnis, Jordan Szwarz, Stefan Loibl, Daniel Fischbuch, Jyrki Jokipakka, Fabrizio Pilu, Tim Lovell, Felix Brückmann, Zac Leslie, Austin Ortega, Florian Mnich und Alexis Gravel die Adler verlassen. Tiefensee entwickelte sich über die vergangenen Jahre zu einem gestandenen DEL-Schlussmann – und das mit gerade einmal 22 Jahren. Wenig verwunderlich, dass der großgewachsene Linksfänger 2023 von den Dallas Stars gedraftet wurde und vor wenigen Tagen seinen Entry-Level-Vertrag in der NHL unterzeichnet hat.

Brückmann seinerseits stand die vergangenen fünf Jahre im Tor der Adler. Es war bereits das zweite Mannheim-Engagement des heute 34-Jährigen, der bereits von 2008 bis 2014 das Adler-Trikot überzog. Brückmann, der mit seiner überlegten und bedachten Art stets ein verlässlicher Ruhepol im Team war, verbuchte die vergangenen Jahre 143 Einsätze im Dress der Adler. Auch Szwarz ging bereits vier Jahre für Mannheim aufs Eis. Der spielintelligente und bullystarke Kanadier überzeugte durch seinen unermüdlichen Einsatz. 191-mal lief der Vorzeigeathlet für die Adler in der DEL auf.

Loibls zweites Adler-Engagement endet

Drei Jahre war zuletzt Stefan Loibl für die Adler aktiv. Der 28-Jährige kehrte nach einem Jahr in Schweden 2022 wieder nach Mannheim zurück, wo der Stürmer bereits in der Saison 2020/21 unter Vertrag stand. Ebenfalls drei Jahre war Ryan MacInnis ein Adler, der Sohn der NHL-Legende Al MacInnis hatte allerdings mit vielen Verletzungen zu kämpfen und kam lediglich 116-mal zum Einsatz. Der gebürtige Mannheimer Fabrizio Pilu wechselte vor drei Jahren aus Nürnberg zurück in seine Heimatstadt, lief in dieser Zeit 170-mal für Mannheim auf. Seit 2023 gehörten daneben der finnische Verteidiger Jyrki Jokipakka sowie der deutsche Nationalstürmer Daniel Fischbuch zum Kader der Adler. Während Jokipakka als ruhiger und abgeklärter Defensivposten für Ordnung vor dem eigenen Tor sorgte, war Fischbuch mit insgesamt 26 Treffern und 34 Vorlagen in 106 DEL-Begegnungen ein wichtiger Faktor in der Offensive.

Indes kamen die Defender Zac Leslie und Tim Lovell sowie Angreifer Austin Ortega und Torhüter Alexis Gravel allesamt vor oder während der aktuellen Saison. Leslie bereitete in seinen 13 Einsätzen fünf Treffer vor, während Ortega in 13 Begegnungen drei Tore und fünf Vorlagen sammelte. Youngster Lovell kam indes nicht zum Einsatz, Gravel stand zweimal zwischen den Pfosten. Torhüter Mnich war unterdessen seit 2019 Teil der Adler-Organisation, verletzte sich allerdings 2023 schwer. Durch harten Kampf und eisernen Willen kämpfte sich der heute 25-Jährige ins Eishockeygeschäft zurück, wechselte vor wenigen Monaten zum DEL2-Club nach Crimmitschau.

Topscorer verlängert

Neben den Abgängen konnten die Adler ihren Topscorer der abgelaufenen Spielzeit an sich binden. Luke Esposito wird demnach auch im kommenden Jahr für den Hauptrundenvierten auflaufen. Der 31 Jahre alte US-Amerikaner, der aus Augsburg nach Mannheim kam, ist läuferisch und technisch versiert, verbuchte in 59 Partien 16 Tore und 24 Vorlagen. Darüber hinaus sind die Adler noch mit Markus Hännikäinen, Paul Mayer und Nick Cicek in Gesprächen über einen möglichen Verbleib. „Paul ist ein junger Verteidiger, bei dem die Entwicklung im Fokus steht. Wir wollen sicherstellen, dass der Plan für Paul und die Adler der beste ist. Markus hat in diesem Jahr die Erwartungen übertroffen und ist eine Führungspersönlichkeit in unserem Team. Wir werden die Gespräche fortsetzen, während wir unser Team aufbauen. Nick wird von mehreren NHL-Teams beobachtet, die sich nach ihm erkundigt haben. Auch er gehört zu den Führungspersönlichkeiten in unserem Team und ist einer unserer beständigsten Spieler. Wir wollen seine Möglichkeiten in der NHL respektieren und werden weiterhin in Kontakt bleiben, um zu sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, ihn zurückzuholen“, äußert sich Cheftrainer und Manager Dallas Eakins zum aktuellen Stand der Gespräche.

Ein gültiges Arbeitspapier für die kommende Saison besitzen Tobias Fohrler, John Gilmour, Leon Gawanke, Lukas Kälble, Kristian Reichel, Eric Uba, Kris Bennett, Matthias Plachta, Samuel Soramies, Yannick Proske, Tom Kühnhackl, Marc Michaelis, Maximilian Heim und Leon Willerscheid. „Wir freuen sich darauf, dass unsere zurückkehrenden Spieler unser Wachstum in kultureller und sportlicher Hinsicht fortsetzen. Die Sommerpause ist keine wirkliche Pause. Sie ist eine Gelegenheit, sich in allen Bereichen unseres Spiels zu verbessern, und wir wissen, dass unsere Spieler stets bemüht sind, sich weiterzuentwickeln“, so Eakins abschließend.

Die Adler Mannheim bedanken sich bei allen Spielern, die den Club verlassen, für ihren Einsatz sowie ihr Engagement und wünschen ihnen für ihre private wie sportliche Zukunft alles Gute.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV