Die SHL auf dem Weg in die Playoffs

Bastad. (JGJ) Es sind noch 4 Spieltage innerhalb von 10 Tagen bis zum Finale der Hauptspielrunde und dem Start zu den Qualifikationsspielen zwischen den Mannschaften zwischen Tabellenplatz 7 bis 10 für die Playoffs.

Die beiden Sieger aus diesen Spielen im „best-of-three“ treffen dann in den Playoffs im Modus „best-of-seven“ auf den Sieger und den Zweitplatzierten der Hauptrunde und weiter vervollständigen der Dritte gegen den Sechsten und der Vierte gegen den Fünften die Endspielrunde.

Als Favorit geht das Team Brynäs aus Gävle an den Start. Der 13-fache schwedische Meister war nach seinem Abstieg in der Saison 2022/23 zur letzten Saison erst wieder aufgestiegen, liegt jedoch in dieser Saison nach einer beeindruckenden Serie bereits nach dem 48. Spieltag mit 11 Punkten Vorsprung nahezu uneinholbar an der Tabellenspitze.

Geografisch liegt an der schwedischen Nord/Ostküste Lulea zwar über 700 km oberhalb von Gävle, in der Tabelle allerdings 11 Punkte hinter Brynäs auf Tabellenplatz 2.

Am Tabellenende liegt dagegen das Team HV71 aus Jönköping, das zuletzt in der Saison 2017 ausgerechnet gegen den derzeitigen Tabellenführer Brynäs im siebenten Finalspiel seine fünfte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte gewinnen konnte. Kurioserweise war HV 71 gerade in der Saison in der Brynäs abgestiegen war der Wiederaufsteiger nach ebenfalls einem Jahr der Abwesenheit in der SHL.

Am Samstag siegte im unter Umständen letzten Aufeinandertreffen für eine weitere ganze Saison Brynäs gegen HV71 mit 6:3 in eigener Halle.

Zwischen Platz 6 und Platz 9 wird es noch spannend, da hier alle Teams mit einem Abstand von lediglich drei Punkten eng beieinander liegen.

>>>> zur Tabelle der SHL

Besonders spannend dürfte es dabei für das Team von Roegle werden, das sich nach der Saison-Halbzeit derzeit auf Platz 6 nach einem Sieg im Penaltyschiessen gegen Modo wieder gefangen hat. Aber zuhause geht es noch gegen den Tabellenersten und am letzten Spieltag zum „Lokalderby“ nach Malmö, derzeit auf Platz 11 mit Ambitionen und einem Punkt Rückstand auf Platz 10.

Die Plätze 11 und 12 bleiben am Ende die „Plätze an der Sonne“, da hier die Saison mit dem letzten Spieltag der Hauptrunde beendet ist und die Spieler so direkt zum Urlaub in die Sonne reisen können. Anwärter auf diese Plätze sind derzeit Linköping und Modo mit einem Punkt Abstand gegeneinander derzeit auf Platz 12 und 13.

Der 52.und damit letzte Spieltag der Hauptrunde startet am 11.03. zeitgleich um 19 Uhr in allen Hallen.

(J.G. Just)

