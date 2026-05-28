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ESC KemptenTransfer-News

Die Sharks präsentieren einen finnischen Stürmer als Neuzugang

28. Mai 20261 Mins read34
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Niklas Salo - © Soila Puurtinen
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Kempten. (PM ESC) Mit dem 31 jährigen Niklas Salo verpflichtet man eine aussichtsreiche Offensivkraft.

Mit gerade einmal 70Kg bei 1,70m ist er ein wieselflinker Flügelflitzer und steht für ein hohes Tempo im Vorwärtsgang. Lange spielte er für seinen Heimatclub TPS Turku, wo er das Spiel auch erlernte. Über Schweden und kurze Abstecher nach Polen und Frankreich führte in sein Weg in die zweite italienische Liga (aus der auch seinerzeit Filip Kokoska an die Iller wechselte). Bei den Falcons aus Fassa war er in beiden Jahren der Topscorer, aber nicht nur dort, sondern ligaweit stand er auf Platz eins der besten Punktesammler. In gerade einmal 67 Spielen brachte er es auf fantastische 177 Scorerpunkte. Diese verteilen sich recht gleichmäßig auf 73 erzielte Treffer und 104 Torvorlagen. Ein schwer auszurechnender Spieler also, der sowohl in der Torvorbereitung wie auch im Abschluss seine Stärken hat.

Sportvorstand Ervin Masek ist entsprechend glücklich über seinen Transfercoup: „Ich bin sehr froh darüber, dass wir unsere zweite Importstelle mit einem Wunschkandidaten besetzen können. Wir waren mit Niklas schon sehr früh nach der Saison in Kontakt und freuen uns sehr darüber dass wir ihn von unserem Standort überzeugen konnten. Wir sind überzeugt davon dass er mit seiner Art zu spielen sehr gut in unser Konzept passt und die Mannschaft auf Anhieb verstärken wird. „

In Kempten freut man sich bereits auf den Neuzugang: Tervetuloa Allgäuhun Niklas, willkommen im Allgäu. Wir wünschen Dir viel Erfolg und Spaß bei den Sharks.

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