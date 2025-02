Die Selber WÃ¶lfe vor dem Kellerduell im Sahnpark

Selb. (PM Wölfe) Zum Kellerduell in der DEL2 kommt es am Dienstag um 19:30 Uhr zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Selber Wölfen.

Mit einem Auswärtssieg könnten die Porzellanstädter in der Tabelle wieder an den Westsachsen vorbeiziehen.

Formkurve

Enttäuschend war der Auftritt des Wolfsrudels vor ausverkaufter NETZSCH Arena im Derby gegen die Blue Devils Weiden. Von Beginn an ließen sich die Selber von den Weidenern den Schneid abkaufen und als es die Gastgeber endlich geschafft hatten, den Schalter umzulegen, war es bereits zu spät und die Oberpfälzer gingen als verdienter Derbysieger vom Eis. Am vergangenen Sonntag in Weißwasser stimmte die Einstellung des Wolfsrudels wieder und mit etwas mehr Glück im Abschluss wären sogar drei Punkte für die Porzellanstädter drin gewesen. So verspielte man aber kurz vor Ende den schon sicher geglaubten Punktgewinn und musste mit leeren Händen die Heimreise antreten. Die Euphorie im Lager der Selber Wölfe wurde nach drei Siegen in Folge durch ein Null-Punkte-Wochenende wieder gehörig eingebremst. Nun sollte man alles daransetzen, im Kellerduell gegen die Eispiraten die Oberhand zu behalten, um den Anschluss an die Tabellennachbarn nicht zu verlieren.

Der Gegner

Die Eispiraten Crimmitschau haben sich den Saisonverlauf – genauso wie die Selber Wölfe – sicherlich ganz anders vorgestellt. Nachdem man große Anstrengungen unternommen hatte, den erfolgreichen Kader aus der vergangenen Saison möglichst zusammenzuhalten, hatte man durchgängig mit Verletzungssorgen zu kämpfen und wird sich nun mit der Teilnahme an den Playdowns anfreunden müssen. Auch am Dienstag werden die Westsachsen aller Voraussicht nach auf den lettischen Stürmer Rihards Marenis sowie auf ihren schwedischen Topscorer Tobias Lindberg verzichten müssen. Zudem haben sich die Eispiraten in der vergangenen Woche von Stürmer Lois Spitzner getrennt. Bester einsatzfähiger Scorer ist der Deutsch-Kanadier Colin Smith, der es aktuell auf 36 Punkte bringt.

Lineup

Donát Péter (Saisonaus), Richard Gelke, Mark McNeill, Marco Pfleger (alle unbestimmte Zeit) und Maxim Fischer werden am Dienstag verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Alle anderen Spieler sind einsatzbereit.

