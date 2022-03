Die SCL Tigers verpflichten zwei StÃ¼rmer fÃ¼r die kommende Saison

Langnau. (PM SCL) Das Kader der SCL Tigers für die Saison 2022/23 nimmt immer mehr Form an: Die Langnauer sichern sich fürs kommende Jahr...

Langnau. (PM SCL) Das Kader der SCL Tigers für die Saison 2022/23 nimmt immer mehr Form an: Die Langnauer sichern sich fürs kommende Jahr die Dienste von Jan Neuenschwander vom SC Bern sowie von Oskars Lapinskis aus dem eigenen Nachwuchs. Joel Salzgeber wurde erfolgreich an der Hüfte operiert.

Die SCL Tigers vermelden einen Neuzugang: Stürmer Jan Neuenschwander (179cm / 85kg) stösst auf die kommende Saison hin zu den Langnauern. Der 29-Jährige verfügt über reichlich Erfahrung in der National League: So lief der ehemalige Junioren-Internationale in seiner Vergangenheit bereits für den HC Davos, die ZSC Lions, den EHC Biel sowie zuletzt den SC Bern auf und kommt so auf über 370 Partien in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga. “Jan Neuenschwander wird uns mit seinen Fähigkeiten und seiner Einsatzbereitschaft in der eigenen Defensivzone und auch in Unterzahlsituationen Stabilität bringen.”, sagt Sportchef Marc Eichmann. Bei den SCL Tigers unterschreibt der gebürtige Davoser einen Vertrag für eine Saison.

Lapinskis erhält einen Entry-Level-Vertrag

Ebenfalls im nächsten Jahr für Langnau stürmen wird Oskars Lapinskis (178cm / 77kg). Der Lette mit Schweizer Lizenz durchlief die Nachwuchsstufen der SCL Tigers und kam in dieser Saison mit der ersten Mannschaft zu seinen ersten Einsätzen in der National League. Erst kürzlich erzielte der Flügelstürmer seinen ersten Treffer in der höchsten Schweizer Spielklasse. Bei den Langnauern erhält der 19-Jährige einen Rookie-Vertrag für ein Jahr mit Option auf Verlängerung.

Medical Report: Joel Salzgeber wurde erfolgreich operiert

Joel Salzgeber wurde in der vergangenen Woche aufgrund eines Hüftimpingements erfolgreich operiert. Der 21-jährige Stürmer sollte nach einem guten Aufbau in der Offseason planmässig zum Saisonstart wieder voll einsatzfähig sein.