Die SCL Tigers verpflichten Sean Malone

Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers verpflichten den 28-jährigen US-Amerikaner Sean Malone für die nächsten zwei Jahre.

Sean Malone (183 cm / 89 kg) spielte zuletzt bei den Rochester Americans in der AHL und kam in dieser Liga bisher auf insgesamt 311 Spiele (166 Punkte). Zuvor spielte und studierte der 28-jährige US-Amerikaner für vier Jahre an der Harvard University. 2013 wurde der Center ausserdem in der 6. Runde an 159. Stelle von den Buffalo Sabres gedraftet (1 Spiel für Buffalo Sabres, 1 Spiel für Nashville Predators).

Malone gilt als starker Face-off-Spieler mit einem intensiven Spiel – sowohl in der offensiven, als auch in der defensiven Zone. „Sean Malone ist ein Teamplayer und ein smarter Spieler. Das Paket aus seinen Fähigkeiten und sein Charakter haben eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für ihn gespielt“, meint Pascal Müller, Leiter Sport der Tigers, zur Verpflichtung des 5. Ausländers. Nun stehen bei den SCL Tigers mit den vier finnischen Spielern Harri Pesonen, Aleksi Saarela, Vili Saarijärvi, Juuso Riikola und dem US-Amerikaner Sean Malone – nach dem Abgang von Garrett Roe – wieder fünf Ausländer im Kader. Eine Center-Position für einen weiteren ausländischen Verstärkungsspieler ist noch zu besetzen.

Malone wird bei den SCL Tigers die Nummer 37 tragen.

