Die SCL Tigers verpflichten Jonathan DahlÃ©n fÃ¼r die Saison 2026/27

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers haben den schwedischen StÃ¼rmer Jonathan DahlÃ©n fÃ¼r die Saison 2026/27 unter Vertrag genommen.

Der 27-jÃ¤hrige unterschreibt einen Einjahresvertrag.

DahlÃ©n spielt derzeit in der Swedish Hockey League (SHL) fÃ¼r TimrÃ¥ IK, wo er in der laufenden Saison in 17 Spielen 18 Punkte (10 Tore / 8 Assists) erzielt hat. In der vergangenen Spielzeit sammelte er in 52 Partien 49 Punkte. Der Offensivspieler gehÃ¶rt seit der Saison 2014/15 zum Team von TimrÃ¥ IK â€“ mit Ausnahme seiner Engagements in Nordamerika, wo er 61 NHL-Spiele fÃ¼r die San Jose Sharks (2021/22) sowie insgesamt 63 AHL-Partien (2018 und 2019) bestritten hat.

Am Mittwoch, 5. November 2025, absolvierte Jonathan DahlÃ©n in Langnau i.E. verschiedene medizinische Tests, welche erfolgreich verliefen.

Der schwedische Internationale, der bislang 14 Spiele fÃ¼r die Nationalmannschaft Schwedens bestritten hat, gilt als technisch versierter und wendiger StÃ¼rmer mit ausgeprÃ¤gtem SpielverstÃ¤ndnis und hoher KreativitÃ¤t. Er Ã¼berzeugt mit starker Scheibenkontrolle auch bei hohem Tempo, ausgezeichneter Ãœbersicht sowie grossen QualitÃ¤ten im Powerplay. Bereits als Junior nahm er mit Schweden an der U18-WM 2015 in der Schweiz sowie an der U20-WM 2017 in Kanada teil.

Pascal MÃ¼ller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers meint: â€žJonathan DahlÃ©n bringt genau jene Mischung aus Offensivkraft, Spielintelligenz und Erfahrung mit, die wir fÃ¼r unsere Weiterentwicklung suchen. Seine Arbeitseinstellung Ã¼berzeugt und er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil.â€œ

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!