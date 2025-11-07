Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League SC Langnau Tigers Die SCL Tigers verpflichten Jonathan DahlÃ©n fÃ¼r die Saison 2026/27
SC Langnau TigersTransfers

Die SCL Tigers verpflichten Jonathan DahlÃ©n fÃ¼r die Saison 2026/27

7. November 20251 Mins read25
Share
Jonathan Dahlen - Â© SCL Tigers
Share

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers haben den schwedischen StÃ¼rmer Jonathan DahlÃ©n fÃ¼r die Saison 2026/27 unter Vertrag genommen.

Der 27-jÃ¤hrige unterschreibt einen Einjahresvertrag.

DahlÃ©n spielt derzeit in der Swedish Hockey League (SHL) fÃ¼r TimrÃ¥ IK, wo er in der laufenden Saison in 17 Spielen 18 Punkte (10 Tore / 8 Assists) erzielt hat. In der vergangenen Spielzeit sammelte er in 52 Partien 49 Punkte. Der Offensivspieler gehÃ¶rt seit der Saison 2014/15 zum Team von TimrÃ¥ IK â€“ mit Ausnahme seiner Engagements in Nordamerika, wo er 61 NHL-Spiele fÃ¼r die San Jose Sharks (2021/22) sowie insgesamt 63 AHL-Partien (2018 und 2019) bestritten hat.

Am Mittwoch, 5. November 2025, absolvierte Jonathan DahlÃ©n in Langnau i.E. verschiedene medizinische Tests, welche erfolgreich verliefen.

Der schwedische Internationale, der bislang 14 Spiele fÃ¼r die Nationalmannschaft Schwedens bestritten hat, gilt als technisch versierter und wendiger StÃ¼rmer mit ausgeprÃ¤gtem SpielverstÃ¤ndnis und hoher KreativitÃ¤t. Er Ã¼berzeugt mit starker Scheibenkontrolle auch bei hohem Tempo, ausgezeichneter Ãœbersicht sowie grossen QualitÃ¤ten im Powerplay. Bereits als Junior nahm er mit Schweden an der U18-WM 2015 in der Schweiz sowie an der U20-WM 2017 in Kanada teil.

Pascal MÃ¼ller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers meint: â€žJonathan DahlÃ©n bringt genau jene Mischung aus Offensivkraft, Spielintelligenz und Erfahrung mit, die wir fÃ¼r unsere Weiterentwicklung suchen. Seine Arbeitseinstellung Ã¼berzeugt und er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil.â€œ

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

Share
Previous post Luca Capaul bleibt bei den Lakers

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +TransfersVienna Capitals

Ex-NHL-Head-Coach Kevin Constantine Ã¼bernimmt bis Saisonende

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals ernennen Kevin Constantine zum 13. Head-Coach...

By7. November 2025
SC Rapperswil Jona LakersTransfers

Luca Capaul bleibt bei den Lakers

Rapperswil. (PM SCRJL) Luca Capaul bleibt bei den Lakers. Damit bleibt der...

By7. November 2025
! +EHC FreiburgTransfers

BestÃ¤tigung: Freiburg nimmt Trainerwechsel vor

Freiburg. (PM EHCF) Martin Stloukal ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer der...

By7. November 2025
! +NÃ¼rnberg Ice TigersTransfers

NÃ¼rnberg Ice Tigers machen in der Trainerfrage NÃ¤gel mit KÃ¶pfen

NÃ¼rnberg. (PM Ice Tigers) Die NÃ¼rnberg Ice Tigers und Cheftrainer Mitch Oâ€™Keefe...

By7. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten