Die SCL Tigers binden fuÌˆnf EigengewÃ¤chse

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verlängern die Verträge mit den jungen und ambitionierten Spielern Bastian Guggenheim (21), Joel Salzgeber (21), Dario Rohrbach (24) und Oskars Lapinskis (20) um weitere zwei Jahre bis Ende Saison 2024/25.

Ebenfalls einen Vertrag für die kommenden beiden Saisons erhält der lettische Junioreninternationale Darels Dukurs (19).

Die SCL Tigers halten weiter an ihrer Strategie fest, talentierte ambitionierte Spieler weiterzuentwickeln und zu fördern. Sie verlängern den Vertrag von gleich vier jungen Tigers-Spielern um weitere zwei Jahre bis Ende der Saison 2024/25: Bastian Guggenheim, Joel Salzgeber, Dario Rohrbach und Oskars Lapinskis. Der erst 20-jährige Stürmer Lapinskis hat in den vergangenen Wochen nicht nur in der National League auf sich aufmerksam gemacht, sondern wurde auch schon für das Lettische Nationalteam aufgeboten. In der laufenden Meisterschaft (23 Spiele, 1 Tor, 5 Assistst) kam er oft neben Captain Harri Pesonen und dem aktuellen PostFinance Top Scorer Marc Michaelis zum Einsatz. Verteidiger Bastian Guggenheim hat sich zu einem soliden und zuverlässigen National League Spieler entwickelt und der Leiter Sport Pascal Müller meint: „Er hat sich von Woche zu Woche gesteigert und sich auch persönlich positiv weiterentwickelt. Seine physische Präsenz tut unserem Spiel gut“. Ebenfalls positiv entwickelt hätten sich auch Dario Rohrbach und Joel Salzgeber, der in den letzten Wochen jedoch verletzungsbedingt einige Spiele verpasste.

Ausserdem statten die SCL Tigers den 19-jährigen Stürmer Darels Dukurs mit einem Zweijahresvertrag aus. Dukurs erhält in der kommenden Saison ebenfalls eine Schweizer Spiellizenz. „Darels ist läuferisch und kämpferisch ein wertvoller Spieler mit viel Potential“, sagt Pascal Müller. Der lettische Junioreninternationale spielt in der aktuellen Meisterschaft im U20-Elit Team der SCL Young Tigers und erreichte in 27 Spielen 23 Skorerpunkte (12 Tore, 11 Assists). In der Saison 2021/22 kam er auch schon zu 4 Einsätzen in der National League.

Pascal Müller unterstreicht: „Diese fünf jungen Spieler sind ein wichtiger Teil für die Zukunft der SCL Tigers als ambitionierter Ausbildungsclub“.