Die Schongau Mammuts prÃ¤sentieren einen neuen Headcoach fÃ¼r 25/26 und verkÃ¼nden zudem einen RÃ¼ckkehrer ins Tor der EAS

Schongau. (PM Mammuts) Mit dem 49-jährigen Peissenberger Christian Kratzmeir kommt nicht nur der Wunschkandidat für das Traineramt zu uns an den Lech, sondern auch die wertvolle Erfahrung aus über 600 Spielen in der Ober-, Bayern- und Landesliga. Auch in Schongau ist er als Spieler kein Unbekannter.

Von 2003 bis 2005 schnürte der in Schongau geborene ex-Verteidiger seine Schlittschuhe für die EAS und spielte damals u.a. mit unserem heutigen Teammanager Matthias Brahmer und mit seinem künftigen Co-Trainer Andreas Leschinger zusammen im Team.

Erste Erfahrungen als Coach sammelte Christian im Nachwuchsbereich der Peißenberg Miners, wo er über mehrere Jahre sehr erfolgreich die U20 trainierte. Zur Saison 21/22 folgte dann der beabsichtigte Sprung in den Seniorenbereich. Als Cheftrainer der „Miners“ führte er die Mannschaft in seinem ersten Trainerjahr souverän in die Aufstiegsrunde der Bayernliga.

Als Verantwortlicher beim Landesligisten ERC Lechbruck gelang ihm bei seiner nächsten Trainerstation der Klassenerhalt, bevor es dann – beruflich bedingt – eine vollständige Abkehr vom Trainerdasein geben musste. In der Saison 24/25 war Christian Kratzmeir als Co-Trainer in der Landesliga aktiv. Mehr ließ die berufliche Situation nicht zu – bis zuletzt eben.

Christian gilt als sehr ehrgeiziger, zielorientierter und geradliniger Mensch. Ein Perfektionist, der nichts dem Zufall überlässt und strukturiert und konzentriert an seine Aufgaben geht. Für den ambitionierten Teamplayer gilt es nun, den von uns eingeschlagenen Weg erfolgreich fort zu setzen. Nämlich aus überwiegend regionalen, jungen und „hungrigen“ Spielern eine nachhaltige Mannschaft zu formen, die in der immer noch stärker besetzten Bayernliga mithalten und für viele positive Überraschungen sorgen kann.

Neuer, alter Goalie für die Mammuts

Mit Daniel Blankenburg kommt ein alter Bekannter zurück zur EAS. Bereits in den Jahren 2018 bis 2024 hütete der sympathische Kaufbeurer den Kasten der Mammuts. Und nach einem kurzen Abstecher zum Ligakonkurrenten Buchloe, können sich die Fans der Mammuts nun also wieder auf den 30-jährigen „Mr. Zuverlässig“ freuen.

Die Erfahrung von über 200 Spielen in der Bayernliga bringt „Blanky“ mit zurück nach Schongau. Wobei man eindeutig sagen muss, dass seine menschlichen Qualitäten, seine nette, fröhliche und sympathische Art, alle Statistiken bei weitem überwiegen. Nicht zuletzt deswegen war Daniel in Schongau ein absoluter Publikumsliebling!

