„Die Schiedsrichter haben Ã¼berhaupt nichts gecheckt“ – Schock-Nachricht fÃ¼r die Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Leider Hat sich die Einschätzung von Cheftrainer Frank Gentges direkt im Spiel gegen Troisdorf über den Verletzungsgrad bestätigt. Das MRT-Ergebnis...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Leider Hat sich die Einschätzung von Cheftrainer Frank Gentges direkt im Spiel gegen Troisdorf über den Verletzungsgrad bestätigt.

Das MRT-Ergebnis ergab, dass Malte Hodi aufgrund einer schweren Unterkörperverletzung für den Rest der Saison ausfällt. Damit schrumpft der Kader weiter.

Die Redaktion sprach mit Cheftrainer Frank Gentges über die Kadersituation.

Herr Gentges, Sie haben die Situation und den Verletzungsgrad bei Malte Hodi direkt richtig eingeschätzt und waren sehr erbost über die Aktion.

Frank Gentges: „So eine Aktion darf es unter Sportlern nicht geben. Sie diente nicht dem Ziel einen Zweikampf zu gewinnen. Die Schiedsrichter haben überhaupt nichts gecheckt. Mir waren die Verletzungsfolgen eigentlich sofort bewusst. Wie schon gesagt, ich weiß wie das in höheren Ligen regelkonform geahndet und bestraft wird. Generell habe ich in dieser Liga viel zu viele Aktionen gegen die Knie gesehen, die es in höheren Ligen in der Form und Häufigkeit nicht gibt. Solche Aktionen beenden nicht nur die Saison des Spielers, sondern oft auch die ganze Karriere.“

Neben Malte Hodi gibt es weitere Ausfälle und Abgänge, über die Sie alles andere als erfreut sind. Wie ist die aktuelle Lage der Kader-Situation?

Frank Gentges: „Am Saisonanfang hatten wir mit Jan Häsler, Daniel Fischer, Nils Nemec, Max Brittig (alle aus beruflichen Gründen) und Lennard Gatz schon 5 Abgänge zu verzeichnen, wodurch wir nur noch 1 Torwart und 19 Spieler im Kader hatten. Jetzt verlieren wir mit Stephan Kreuzmann (Wechsel in die CEHL nach Diez Limburg), Pavel Avdeev (wechselt bei Erhalt des deutschen Passes in eine höhere Liga), Malte Hodi (Saisonende nach Verletzung) und Tim Brazda (erlittener Bauchnabelbruch, der in Kürze operiert wird und einen längeren Ausfall nach sich zieht) 4 weitere Spieler, die allesamt zu unseren Top-Spielern gehören und das schafft für uns natürlich ein riesiges personelles Problem. Diese 4 Top-Spieler können wir innerhalb der nur noch verbleibenden 15 Spieler natürlich nicht kompensieren. Wir brauchen also dringend entsprechenden Ersatz, wenigstens für den Ausfall der 4 Top-Spieler.“

Der Markt an deutschen Spielern scheint aber aktuell komplett leer zu sein, also geht die Kompensation nur über Imports?

Frank Gentges: „Fakt ist, dass es für entsprechendes Geld immer entsprechende Spieler gibt, Deutsche wie auch Imports. Ob man das bezahlen kann oder will ist die andere Seite.Die Wahrheit ist aber auch, dass wir bei 9 Abgängen/Ausfällen seit Saisonbeginn bis jetzt keinen einzigen Neuzugang verbuchen können.“

Bei nur noch 15 verbleibenden Spielern, wie ist da die Gefahr der Überbelastung?

Frank Gentges: „Mit verbleibenden 15 Spieler zu kalkulieren ist der falsche Ansatz, da es immer erkrankte, verletzte und beruflich verhinderte Spieler gibt, die den Kader nochmal reduzieren. Trainingsintensität und -Umfänge kann ich anpassen, aber in den Spielen gibt es da keine Möglichkeit, da habe ich absolut keinen Handlungsspielraum beim Kader, jeder hat jetzt einen Stammplatz, egal welches Niveau der Spieler hat oder abliefert. In den Play-Offs wo die Spiele enger getaktet sind und intensiver werden, werden die Probleme des zu kleinen Kaders natürlich immer größer.“

Es war zu lesen, dass 2 Spieler seit einer Woche im Try-Out sind, wie ist da der Stand?

Frank Gentges: „Hierbei handelt es sich um einen Verteidiger und einen Stürmer aus dem Osten, die beide aus unterschiedlichen Gründen schon in unserer geographischen Nähe wohnen und arbeiten. Es sind also keine klassischen Imports, die hier eingeflogen werden und Wohnung/Auto/Gehalt/Versicherung etc. kosten. Dass das bei uns nicht möglich ist, hat der Vorstand ja schon des Öfteren geäußert. Ob sie verpflichtet werden, muss der Vorstand beantworten. Aus sportlicher Sicht und das ist nun mal mein Bereich, werden sie Kreuzmann und Avdeev nicht kompensieren, aber helfen werden sie uns in der aktuellen prekären Situation, es ist für mich im sportlichen Bereich also absolut kein Wunschkonzert “

Gibt es Neuigkeiten auf der Torhüterposition?

Frank Gentges: „Nein, solange Christoph Oster einsatzfähig ist, ist er unsere Nr. 1, wenn nicht, müssen wir hoffen dass Linus Schwarte mit Förderlizenz aus Duisburg für uns spielen darf. Timon Germeshausen der als letztjähriger U-20 Torwart bei uns ist, studiert und ist oft nicht da, somit haben wir manchmal auch nur einen Torwart im Spiel und beim Training. Natürlich birgt das ein großes Risiko und natürlich ist das für den sportlichen Bereich sehr frustrierend, aber so ist es seit Saisonbeginn und seitdem warte ich auf die Verpflichtung eines entsprechenden Torwarts. Mittlerweile lassen wir sogar den U-15-Torwart bei uns mit trainieren um auf zwei Tore trainieren zu können.“

Gibt es Hoffnung, dass Förderlizenzspieler aus Duisburg geschickt werden?

Frank Gentges: „Nein, nachdem ich den finalen Kader in Duisburg zu Saisonbeginn gesehen habe, wusste ich, dass die Förderlizenzspieler uns maximal 1-2 Mal zur Verfügung stehen würden, folglich erreichen sie auch nicht die Anzahl der Spiele, um für uns in den Play-Offs spielen zu dürfen.“

Vielen Dank für das Interview!

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV