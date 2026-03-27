Die Saisonanalyse von Rittens PrÃ¤sident Roberto Rampoldi

Klobenstein. (PM Buam) Vor genau 22 Tagen ist die Saison der Rittner Buam SkyAlps in den Pre-Playoffs gegen SG Cortina Hafro enttÃ¤uschend frÃ¼h zu Ende gegangen. Die VereinsfÃ¼hrung um PrÃ¤sident Roberto Rampoldi hat sich inzwischen mehrere Male zusammengesetzt, um die Eishockey-Saison 2025/26 zu analysieren und SchlÃ¼sse aus dem frÃ¼hen Ausscheiden zu ziehen. Im Interview spricht der 47-JÃ¤hrige ausfÃ¼hrlich darÃ¼ber.

Nach Abschluss des Grunddurchgangs der Alps Hockey League belegten die Rittner Buam SkyAlps den achten Tabellenplatz, womit das erste Saisonziel, das Erreichen der Master Round, verfehlt wurde. Daraufhin trennten sich die Blau-Roten von Trainer Dave Mac Queen, dessen Assistenztrainer Mike Halmo Ã¼bernahm gemeinsam mit dem Rittner Jugendcoach Roberto Scelfo. Nach der soliden Zwischenrunde stand SG Cortina Hafro als Gegner im Pre-Playoff fest. Gegen die Ampezzaner schieden die Buam in der â€žbest-of-threeâ€œ-Serie nach zwei Spielen mit 0:2 aus und verpassten zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Playoffs der AlpsHL.

In der IHL Serie A qualifizierten sich die Rittner Buam fÃ¼r das Final Four, welches in der Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena ausgetragen wurde. Das Halbfinale gegen die Wipptal Broncos gewannen sie, im Finale zog der Klub vom Hochplateau gegen den HC Asiago aber den KÃ¼rzeren, womit es wie im Vorjahr beim Vize-Italienmeistertitel blieb.

Roberto Rampoldi, der PrÃ¤sident der Rittner Buam SkyAlps, Ã¼berâ€¦

â€¦ die Ergebnisse im Grunddurchgang der Alps Hockey League:

â€žAuch wenn wir lediglich knapp an der Qualifikation zur Master Round gescheitert sind, ist die Leistung der Mannschaft weit unter den Erwartungen geblieben. Dass wir nur wenige Spiele mit allen Imports gespielt haben, ist hierfÃ¼r keine Entschuldigung. Verletzungen passieren und dÃ¼rfen nie ein Alibi sein.â€œ

â€¦ das Abschneiden und die Leistungen in der IHL Serie A:

â€žNach der erfolgreichen Qualifikation durften wir in Mailand vor mehreren tausenden Fans antreten und sind Vize-Meister geworden. Ein Erfolg, welcher beim erfolgsverwÃ¶hnten Rittner Publikum leider auf wenig Lob stÃ¶ÃŸt. FÃ¼r mich und vor allem fÃ¼r unsere jungen Spieler bleibt, trotz Blackout im Finale, das Wochenende in Santa Giulia eine einmalige Erfahrung.â€œ

â€¦ die Entscheidung, sich vom Trainer Dave Mac Queen zu trennen:

â€žWie so oft, wenn es im Mannschaftssport nicht lÃ¤uft, ist der Trainer der leidtragende SÃ¼ndenbock, wobei Dave bei Gott nicht die alleinige Schuld an der teils schlechten Leistung des Teams trÃ¤gt. Wir mussten reagieren, wohlwissend, dass der Entschluss nicht Wunder wirken wÃ¼rde.â€œ

â€¦ das frÃ¼he Ausscheiden in den Pre-Playoffs:

â€žIrgendwie absehbar, aber doch ein Schock fÃ¼r alle. In einer best-of-three-Serie ist ein Fehlpass, insbesondere zuhause, nicht erlaubt. Eine Erfahrung, die unsere Spieler und nicht nur sie, weder missen noch vergessen werden.â€œ

â€¦ die GrÃ¼nde fÃ¼r das frÃ¼he Scheitern:

â€žUrsachen gibt es eine Reihe, Fehler sind begangen worden, wobei ich den Kopf nicht in den Sand stecke und nicht auf Andere zeige. SelbstverstÃ¤ndlich trage ich hierfÃ¼r als PrÃ¤sident als Erster die Verantwortung. Was das Team anbelangt, sticht eines klar heraus: wir sind heuer selten geschlossen als Mannschaft, ob auf dem Eis oder Abseits, aufgetreten.â€œ

â€¦ die Leistungen der einheimischen Spieler:

â€žAuch die einheimischen, erfahrenen Spieler konnten heuer nicht die gewohnte Leistung abrufen. Was hingegen die jungen Spieler anbelangt, konnten sie immerhin wieder Spielpraxis sammeln und den nÃ¤chsten Step machen.â€œ

â€¦ die Leistungen der Transferkartenspieler:

â€žIm guten Glauben haben wir heuer gemeinsam mit der sportlichen Leitung bewusst beim Head Coach und den Imports auf Erfahrung gesetzt. Leider haben die Transferkartenspieler zwar fleiÃŸig gepunktet, wirkten aber teilweise als FremdkÃ¶rper und konnten schlussendlich, auch verletzungsbedingt, nicht wirklich den Unterschied machen.â€œ

â€¦ positive Aspekte dieser Saison:

â€žWir reden unseren Kindern immer ein, dass man aus Niederlagen am meisten lerntâ€¦ dies gilt auch fÃ¼r uns Erwachsene. Ich nehme viele Anregungen mit, nicht zuletzt aus den Analysen und GesprÃ¤chen der letzten Wochen. Wir wissen wo wir den Hebel ansetzen sollen. Somit liegt der positive Aspekt darin, die Chance zu ergreifen, aus Fehlern zu lernen.â€œ

â€¦ die Herangehensweise und eventuelle VerÃ¤nderungen in der kommenden Saison:

â€žWer mich kennt, weiÃŸ, dass ich stets versuche, positiv und zukunftsorientiert zu bleiben. Als Vorstand arbeiten wir bereits hart und motiviert, um die finanziellen Weichen fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahre zu stellen. Die erste Mannschaft wird ab Mai fokussiert nicht nur kÃ¶rperlich, sondern auch mental als Team an sich arbeiten. Teamgeist, gegenseitige UnterstÃ¼tzung, Respekt und offene Kommunikation untereinander sind meiner Meinung nach der einzige Weg, um erfolgreich als Team zu bestehen. Wer nicht motiviert ist, hungrig ist und das Team an erster Stelle setzt, hat bei den Rittner Buam nichts verloren. Es braucht einen starken Willen zur VerÃ¤nderung und sich zu verbessern. Jeder sollte sich fragen: Wie kann ich mich steigern? Wie kann ich dem Team am besten helfen? Jede VerÃ¤nderung beginnt bei uns selbst.â€œ