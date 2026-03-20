Die Saison von Bozen endet im Viertelfinale

Bozen. (PM HCB) Die Spielzeit des HCB Südtirol Alperia endet in Spiel 5 des Viertelfinales.

Trotz zahlreicher herausgespielter Chancen gelingt es den Weiß-Roten nicht, sich gegen HK Olimpija Ljubljana durchzusetzen: Die Partie endet 1:4 für die Slowenen, die in der Schlussphase nach dem Treffer von Boychuk in der 52. Minute noch zwei Tore ins leere Tor erzielen. Die Foxes müssen sich somit von ihrem Publikum verabschieden und vertrösten auf September.

Spielverlauf: Trainer Shedden setzt auf dieselbe Aufstellung wie in Spiel 4, mit leichten Anpassungen in der Defensive und den Ergänzungen von Gennaro und Larcher als zusätzliche Optionen im Angriff und in der Abwehr.

Nach einigen guten Anfangsminuten muss Bozen erstmals in Unterzahl bestehen. Die Slowenen nutzen ihre Chance zwar zunächst nicht, gewinnen aber an Selbstvertrauen, erhöhen den Druck und gehen in der 13. Minute in Führung: Petan bedient Mahkovec im Slot, der mit einem Schuss ins Kreuzeck Harvey überwindet. Die Foxes leisten sich in der Defensive zu viele Fehler, sodass Meyer, Gregorc und erneut Mahkovec dem zweiten Treffer nahekommen. In Überzahl trifft Olimpija zudem durch Sabolic den Pfosten. Beim ersten Powerplay für Bozen kommen die Hausherren dem Ausgleich nahe: Eine unübersichtliche Situation vor dem Tor mit einem Abschluss von Schneider führt zu einem langen Videobeweis, der jedoch nicht klärt, ob der Puck die Linie überquert hat. Kurz darauf zwingt McClure Tokarski aus dem Slot zu einer starken Parade. Nach 20 Minuten führt Olimpija mit 1:0.

Im zweiten Drittel spielt fast nur Bozen und erspielt sich eine Vielzahl an Chancen. Im Powerplay scheitert Gersich gleich zweimal am gegnerischen Torhüter. Gazley, McClure, Gildon, Pollock und erneut Gersich versuchen es – doch Tokarski bleibt unüberwindbar. Dazwischen überstehen die Foxes auch ein Powerplay der Slowenen souverän. Der Ausgleich bleibt jedoch aus, und es steht weiterhin 0:1 nach zwei Dritteln.

Auch im dritten Drittel zeigt Bozen eine starke Leistung. In der 45. Minute fällt schließlich der verdiente Ausgleich: Frigo legt für Digiacinto auf, der sicher trifft. Doch unmittelbar danach folgt eine Schlüsselszene: Schneider, von McClure bedient, hat das 2:1 auf dem Schläger, verfehlt jedoch das völlig leere Tor. Die Foxes drücken weiter, doch in der 52. Minute unterläuft Samuelsson ein Fehler in der neutralen Zone. Boychuk nutzt den Konter und trifft ins Kreuzeck. Bozen versucht, auch in Überzahl, noch einmal zurückzukommen, doch der Angriff mit leerem Tor führt zu zwei weiteren Treffern für Olimpija. Mahkovec und Boychuk sorgen schließlich für den 4:1-Endstand.

HCB Südtirol Alperia – HK Olimpija Ljubljana 1 – 4 [0-1; 0-0; 1-3]