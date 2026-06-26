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Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Die Rückkehr des Abwehrjuwels: Josef Prast ist wieder auf dem Ritten

26. Juni 20261 Mins read19
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Josef Prast - © Hockey Italia
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Klobenstein. (PM Buam) Im Jahr 2022 bestritt Josef Prast sein letztes Spiel für die Rittner Buam SkyAlps, damals für die U17. Dann zog es den Rittner Verteidiger zunächst nach Schweden, dann nach Österreich in die Akademie von Red Bull Salzburg.

Nun ist der 18-Jährige wieder zurück in seiner Heimat: In Südtirol darf Prast sowohl für Ritten als auch für den HC Falkensteiner Pustertal auf Eis gehen.

Dank eines Zwei-Wege-Vertrages darf der am 20. September 2007 geborene Prast sowohl für die Rittner Buam SkyAlps in der Alps Hockey League als auch für den HC Falkensteiner Pustertal in der ICE Hockey League spielen. Damit haben sich die beiden Südtiroler Traditionsklubs eines der größten Abwehrtalente Italiens gesichert. Besonders für die Rittner Buam ist es eine erfreuliche Rückkehr, denn der 1,88 Meter große und 91 Kilogramm schwere Linksschütze ist ein Rittner Eigengewächs.

2022 zog es Prast nach den ersten Erfahrungen auf dem Ritten zunächst zur schwedischen Jugendabteilung von HC Vita Hästen, dann in die profilierte Nachwuchs-Akademie von Red Bull Salzburg. Mit den Red Bull Hockey Juniors, der AlpsHL-Mannschaft der Mozartstädter, hat Prast auch schon sechs Spiele im Seniorhockey absolviert – auch gegen Ritten. Außerdem stand der 18-Jährige schon bei mehreren Nachwuchs-Weltmeisterschaften im italienischen Aufgebot.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Josef Prast ein einheimischer Verteidiger zurück auf dem Ritten ist. Er zählt zu den größten Eishockey-Talenten Italiens und bringt jede Menge Qualität mit“, freuen sich die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath über ihren nächsten Neuzugang.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Josef Prast @ Elite Prospects

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