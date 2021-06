Die Riverkings verpflichten Frantisek Wagner

Landsberg. (PM HCL) Der HC Landsberg kann einen Neuzugang im Sturm vermelden. Von den Saale Bulls Halle wechselt Frantisek Wagner an den Lech. Der...

Der 24jährige Linksschütze mit deutschem und tschechischem Pass durchlief die Nachwuchsmannschaften von Pirati Chomutov und absolvierte 62 Spiele in den verschiedenen Nachwuchsnationalmannschaften der Tschechei, bevor er im Seniorenbereich zum SK Kadan in die zweite Liga Tschechiens wechselte. Dort gelangen Ihm als junger Spieler in 178 Spielen gute 63 Punkte, davon alleine in seiner letzten Saison 21 Treffer und 9 Vorlagen. Zum Beginn der vergangenen Saison wechselte er zu den Bayreuth Tigers in die DEL2. Dort spielte er verletzungsbedingt lediglich 8 Spiele, so dass er nach einem Zwischenstopp bei den Saale Bulls die Saison endgültig beendete um die Verletzung auszukurieren und sich auf die diesjährige Saison vorzubereiten.

Frantisek Wagner wird beim HCL mit der Nummer 97 auflaufen.

Zur Neuverpflichtung äußerte sich Teammanager Michael Oswald: „Frantisek ist ein junger talentierter Spieler, der in der vergangenen Saison wirklich Pech mit seiner Verletzung hatte. Er ist jetzt aber wieder fit und hat bei unseren Physiotherapeuten einige Belastungstests absolviert und wurde auch ansonsten durchgecheckt. Frantisek ist ein körperlich robuster, gut ausgebildeter Spieler mit Zug zum Tor. Er bringt damit genau das mit, was wir für unseren Sturm suchen. Er brennt drauf seine Karriere jetzt wieder voll in Angriff zu nehmen. Wir freuen uns mit ihm diesen Weg zu gehen. Momentan bereitet sich Frantisek noch privat in Tschechien auf die kommenden Aufgaben vor. Ab Mitte August steigt er dann bei uns voll ins Training ein.